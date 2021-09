25 años de la vuelta de los agustinos

Decía San Agustín: “Mediante la vida y el trabajo comunicamos a otros lo que Dios se ha dignado obrar en nosotros y en nuestra comunidad.” (Const. 38). Y así se podría traducir la labor de la comunidad de agustinos en Huelva desde su llegada en 1996, un hito del que se cumplirán hoy 25 años.

La iglesia conventual de las Madres Agustinas será el lugar en el que se celebre este aniversario de plata de la vuelta de los agustinos a la diócesis con una eucaristía que presidirá el obispo Santiago Gómez, a las 20:30, organizada por la Agustiana Hermandad de la Buena Muerte.

El 19 de septiembre de 1996, memoria de San Alonso de Orozco, respondiendo a la invitación realizada por el entonces obispo de Huelva, Ignacio Noguer Carmona, siendo prior provincial Alejandro Moral Antón, los agustinos después de un intervalo de 65 años (1901-1931) vuelven a Huelva. Son cuatro los hermanos que en un primer momento se hacen cargo de la pastoral penitenciaria y la nueva parroquia de Nuestra Señora de Bellavista en Aljaraque José Izquierdo Mucientes, prior y capellán del centro penitenciario; Emilio Rodríguez Claudio, capellán del centro penitenciario y director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria; Paulino Abajo Fernández párroco de Bellavista e Isidoro Vara Blanco.

En el mes de septiembre de 1997 la comunidad se hace cargo también de la parroquia Regina Mundi del núcleo poblacional de Corrales, nombrándose párroco a José Izquierdo Mucientes. En octubre de 1998 una nueva comunidad parroquial empieza a ser atendida por los agustinos, la de Nuestra Señora de los Remedios en Aljaraque, nombrándose párroco a José Antonio Pérez de los Ríos; de esta manera, todo el municipio de Aljaraque es atendido pastoralmente por la comunidad de agustinos.

En septiembre de 2002 el obispo encomienda a la comunidad el cuidado pastoral de la capilla de Santa María del Portil y el José Esteban Labrador de la Parte es destinado a Huelva como prior y nombrado párroco de la parroquia Regina Mundi de Corrales y capellán del centro penitenciario.

En 2004 es destinado a la comunidad de Huelva Juan José Alonso Martín y en diciembre de 2007 el se crea el Centro Pastoral Santa María del Portil, nombrándose encargado del mismo a Emilio Rodríguez Claudio. En agosto de 2011, al ser creada la parroquia de Santa María del Portil, el obispo entrega la misma al clero diocesano desvinculándolos de su atención. En 2014 se incorporan a la comunidad los padres José Salvador Roldán Sanabria, Francisco Guerra Rodríguez y José Ignacio Izquierdo Ramones, todos ellos como párrocos in solidum y en 2015 deja la comunidad José Ignacio Izquierdo. Un año más tarde, se incorpora a la misma José Luis Miguel González. En 2018 deja la comunidad José Salvador Roldán y a principios de 2019 se incorpora Santiago Alcalde de Arriba. Ya este mes de septiembre de 2021, cuando se celebran los 25 de la llegada de la comunidad a Huelva, se ha incorporado a la comunidad Ángel Escapa Arenillas, antiguo provincial de la Provincia Agustiniana de Castilla.

Así la Orden y la Provincia Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de España retoma la secular tradición de la presencia de la orden en Huelva, donde entre 1901 y 1931 los religiosos de la Provincia de Castilla realizaron una espléndida labor que dejó huella en quienes fueron sus alumnos en el colegio que regentaron en la calle Puerto de la ciudad.

Hoy la comunidad está compuesta por los siguientes miembros: Emilio Rodríguez Claudio, Prior, párroco moderador de las parroquias del municipio de Aljaraque, consiliario de Manos Unidas y vicario general de la Diócesis; Francisco Guerra Rodríguez, viceprior y párroco in Solidum, responsable de la parroquia Regina Mundi de Corrales; Santiago Alcalde de Arriba, párroco in solidum, responsable de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Aljaraque; José Luis Miguel González, párroco in solidum, responsable de la parroquia de Nuestra Señora de Bellavista y Ángel Escapa Arenillas, colaborador.