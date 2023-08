Las noticias más destacadas de este sábado 5 de agosto en Huelva

Este sábado, 5 de agosto, ha estado marcado en Huelva por varios incendios registrados en la provincia, uno forestal por la mañana en Cortelazor, que los bomberos lograron pararlo a tiempo, antes de que llegará a las viviendas; otro en Cartaya, en el vivero de la Cooperativa Agrícola Hortofrutícola, Cartayfres, que generó una intensa columna de humo negro y un tercero en el término municipal de Bonares, que obligó al desalojo de varias viviendas diseminadas por zonas rurales. Todo ello, en una jornada en la que se ha instalado una nueva ola de calor en Huelva. Por otra parte, se ha conocido que la persona que murió atropellada en un accidente en La Antilla era una joven de 18 años.

En materia deportiva, El Recre se ha enfrentado a El Mérida en un encuentro de pretemporada. Los de Abel Gómez cayeron por dos goles a cero en el José Fouto en una mala tarde albiazul.

Decenas de familias comienzan a regresar a sus casas tras una tarde infernal por el incendio de Bonares

Decenas de familias del entorno de Lucena del Puerto y Bonares comienzan a regresar poco a poco a sus viviendas con la esperanza de que el fuego no haya provocado muchos destrozos en ellas. Así lo explicaba Antonio, dueño de la finca bonariega Nuestra Señora de las Mercedes quien tuvo que salir junto a su mujer y sus tres perros al ver que las llamas habían alcanzado la parte trasera de su casa. "Escuchamos las voces de la vecina gritando que el fuego estaba al lado de su casa y que teníamos que salir". Eran las cinco de la tarde y el fuego estaba ya a uno y otro lado de la carretera. "Afortunadamente no nos ha pasado nada, el suelo es de hormigón y eso ha permitido que no traspase pero otras casas no han tenido esa suerte", explica Antonio señalando la vivienda de su vecino que sí ha resultado ampliamente dañada.

Susto en Cartaya por un aparatoso fuego que arrasa un vivero en la Cooperativa agrícola local

Enorme susto el que se ha vivido pasado el mediodía de este sábado en Cartaya. Todo sucedió poco después de las 13:30 horas, cuando una intensa columna de humo negro procedente de las instalaciones de la Cooperativa Agrícola Hortofrutícola -Cartayfres- y que cubría buena parte del cielo de la localidad, provocó un enorme revuelo entre los vecinos. Inicialmente todos pensaron que se estaba quemando dicho complejo agrícola, aunque pronto se supo que el humo provenía de una finca anexa, donde dicha cooperativa gestiona un vivero, que ha quedado finalmente prácticamente arrasado.

Sobre el origen del fuego poco se sabe, aunque el presidente de la cooperativa cartayera, Ernesto Javier Gómez Torres, apuntó a esta redacción sobre un posible "efecto lupa" en el punto donde se sospecha que se iniciaron las llamas.

La nueva ola de calor se instala en Huelva y permanecerá en la provincia al menos hasta el próximo lunes

Mientras España tirita, en Huelva se instala una nueva ola de calor. Este sábado en la provincia continúa activo el aviso amarillo por altas temperaturas que decretó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el pasado viernes. Así, está previsto que los termómetros alcancen los 38º en el Condado y el Andévalo y los 36º en la costa y la capital.

A partir de este domingo la situación empeora. La Aemet ha activado el aviso naranja a toda la provincia, incluida la Sierra de Aracena, que hasta ahora había quedado ajena a los avisos por calor. En concreto se esperan máximas que rondarán los 40º en el Andévalo, el Condado y la Sierra y que serán algo más ligeras en el litoral, donde podrán alcanzarse los 39º.

La persona que murió atropellada en un accidente en La Antilla era una joven de 18 años

Una joven de 18 años natural de Isla Cristina ha fallecido víctima de un accidente de tráfico que se produjo el pasado jueves en una carretera que comunica el puerto de El Terrón con la playa de La Antilla, en Lepe.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso se produjo en torno a las 7:25, cuando se recibió una llamada en la que se alertaba de una colisión entre dos turismos.

Crónica AD Mérida-Recre: Mala tarde albiazul

Cuarto partido de pretemporada. Primera prueba de fuego. El Recreativo de Huelva visitó este sábado el José Fouto en una tarde en la que no le salieron bien las cosas. La AD Mérida recibió al Decano en territorio extremeño para encontrarse por primera vez en 2023 y ganar 2-0 al equipo de Abel Gómez.

