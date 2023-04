Las noticias más destacadas de este sábado 8 de abril en Huelva

Se acaba esta Semana Santa 2023 con un pleno de hermandades en la calle. Así lo han demostrado este pasado Viernes los municipios de la provincia, cuyas cofradías han completado todas su estación de penitencia. Continuando en la provincia, este sábado han vuelto a desaparecer, durante la madrugada, los burros de Santa Ana la Real. Un hecho que se está convirtiendo en tradición y cuya aparición coincide con el Domingo de Resurrección.

La capital por su parte esta de celebración. El vendedor de la ONCE Nicolás Barquilla ha vendido esta semana diez cupones premiados con 40.000 euros en las Consultas Externas del hospital Juan Ramón Jiménez, algo que habrá alegrado sin duda a sus desconocidos propietarios. Para los que no hayan sido agraciados, al menos continuarán siendo ricos en jerga onubense, Huelva Información ha hecho una recopilación que no dejará indiferente a nadie.

Y para no dejar indiferente, el polémico gag del informativo satíritico del programa Està Passant de TV3 en el que la actriz Judit Martin parodia a la Virgen del Rocío. Como era de esperar, todas las autoridades desde el obispo de Huelva hasta el presidente de la Junta han pedido a la dirección del programa una rectificación pública.

El Viernes Santo en la provincia de Huelva

Aljaraque, Aracena, Aroche, Beas, Cortegana, El Cerro de Andévalo, Galaroza, La Palma del Condado Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valverde del Camino y Zalamea la Real viven con pasión la jornada cofrade.

La ofensa a la Virgen del Rocío de la televisión catalana TV3 que indigna a toda Huelva

La Matriz estudia acciones legales y pide la intervención de la Genaralitat

Desaparecen los burros de un pueblo de Huelva siguiendo una costumbre centenaria

Los animales vuelven a sus cuadras en Santa Ana la Real el Domingo de Resurrección

Expresiones de Huelva: ¿Conocías estas diez palabras típicas del habla popular onubense?

Si eres de fuera y estás pasando estos días en la provincia tienes que saber a qué se refiere un onubense cuando nombra estas palabras o expresiones

Tocan 400.000 euros del Cuponazo de la ONCE en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Nicolás Barquilla ha vendido diez cupones premiados con 40.000 euros en las Consultas Externas del centro hospitalario

