Las noticias más destacadas de este martes 31 de enero

La jornada ha estado marcada por el trágido suceso ocurrido a primera hora de la mañana en la capital. Un incendio, en el número 10 de la calle Villanueva de los Castillejos, que ha acabado con la vida de tres jóvenes estudiantes.

En la costa de Huelva también se proclamó el incendio de un pesquero del que tuvieron que ser evacuados cuatro tripulantes mientras navegaban frente al Espigón. Según informó Salvamento Marítimo, desde la embarcación se solicitó asistencia y se movilizó a un helicóptero y embarcaciones de salvamento.

En Cartaya, se ha detenido a un hombre tras robar 12 teléfonos móviles en un centro comercial de la localidad. Al individuo también se le atribuyen cuatro delitos de hurtos.

En La Rábida ha tenido lugar este martes, un encuentro entre las ocho diputaciones de la región para consensuar los actos que tendrán lugar con motivo del Día de la Mujer, el próximo ocho de marzo.

En el Gran Teatro continua el concurso con el tercer día de preliminares. Una jornada marcada por las bajas temperaturas pero con mucho ambiente en el graderío.

Crónica del incendio de Huelva, en directo

Tres personas han muerto y varias más han resultado heridas tras el incendio de una vivienda esta mañana en Huelva capital, según informa Emergencias 112. Los bomberos han actuado con velocidad, pero no han podido impedir que los ocupantes del piso hayan fallecido.

Cuatro tripulantes rescatados de un pesquero incendiado en Huelva

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado y evacuado este martes a los cuatro tripulantes del pesquero Azul Celeste incendiado frente a las costas de Huelva.

Un detenido por robar teléfonos móviles en un centro comercial de Cartaya

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza por el robo en un centro comercial de Cartaya de 12 teléfonos móviles valorados en más de 2.300 euros. Además se le imputan cuatro delitos de hurto más perpetrados en la localidad.

Las ocho Diputaciones andaluzas consensúan en La Rábida la campaña conmemorativa del próximo 8 de Marzo

Con el objetivo de coordinar y consensuar el Manifiesto y la campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra 8 de Marzo, las ocho Diputaciones andaluzas se han reunido hoy en la Rábida. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha dado la bienvenida a las representantes de las instituciones provinciales, diputadas y técnicas de Igualdad.

Tercer día de preliminares entre un bosque degradado y el retiro

Después de un día de descanso, porque como llevábamos dos y era mucha tela, llego hasta la bombonera con más frío que pelando rábanos, por lo menos eso dicen, nunca he pelado un rábano ya no sé si hace frío o no hace frío.

