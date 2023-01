Tercer día de preliminares entre un bosque degradado y el retiro

Después de un día de descanso, porque como llevábamos dos y era mucha tela, llego hasta la bombonera con más frío que pelando rábanos, por lo menos eso dicen, nunca he pelado un rábano ya no sé si hace frío o no hace frío.

En la puerta, mucha gente, arremolinada en torno a los que actúan. Y son los típicos buscavidas para encontrar la entrada perdida. Entre ellos mi amigo Martín Ordóñez, el mejor caja del mundo cuando no hay nadie más tocando la caja. Lo veo de año en año y este año tiene su credencial de autor casi nada. ¿Un cigarrito?.

Otra de las acciones preferidas de la gente es preguntar cómo va yendo el concurso pero,, señores si van dos días, cómo queréis que vaya, de momento cansado nada y además estamos haciéndolo muy bien.En estos tres días de concurso que llevamos la sala siempre ha presentado un aspecto inmejorable, siempre pasa en preliminares que la gente sí viene, después llegaremos a semifinales y estaremos mi amigo Alfonso y Ludovico, que vendrá a echar un ratito y cuatro más, es el eterno enigma del concurso.

Antes de entrar me dan una nota de prensa de la comparsa La vieja verde, donde explican a todo el personal cuál es su tipo y cómo lo están haciendo, lo veo magnífico, porque hay grupos que no es el caso, en el que empiezan a cantar, terminan, se van para casa y nadie se ha enterado del tipo ni de las letras ni de nada de nada. Me parece una apuesta magnífica por parte de Nely Conde y Víctor que hagan saber a todos cuál es el tipo que llevan, lo que van representando y lo que quieren que nosotros comprendamos.

Cuando llego a mi oficina, lo que es conocido mundialmente como mi butaca, hay gente esperándome para charlar, lo agradezco, la verdad, es que se agradece que gente que nos vemos de año en año se acuerde de ti, vayan a buscarte, unos para meterte la bulla y otros para darte las gracias. Me quedo con los de la bulla pues son los que vienen más mosqueado y limamos asperezas.

Un grupo joven de Punta Umbría. Después llegó la comparsa La vieja verde, con su atrezo y disfraz sorprendieron a todos los que no la habíamos visto. Y, si encima de cante van espectacular, pues cierra la puerta. Elegancia en sus letras, quizás en el popurrí se relajen un poco, pero fue una actuación brillante.

Le siguió una murga valverdeña que se dedica a ligar por Tinder. Los desobediente subieron después del descanso, me esperaba más de este grupo que el pasado año estuvo muy currado.

Los más veteranos del concurso cerraron el día. La Colombina con su murga El retiro hizo que el personal se lo pasara en grande. Me quedo con su popurrí.