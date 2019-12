La baja natalidad desafía los planes de futuro del sistema educativo

Clamor de la rectora de la UHU por una financiación adecuada

La Universidad de Huelva (UHU) está atravesando una etapa de consolidación. Y eso se está consiguiendo con un enorme esfuerzo porque a la Onubense se le sigue teniendo pendiente una asignatura: la de la financiación.

Aunque este puede llegar a ser considerado como un tema recurrente en todo aquel que llega a ocupar la plaza de rector, a ninguno le ha faltado razón. La rectora María Antonia Peña hizo un alegato muy directo e incluso angustioso respecto a este problema, en la inauguración del curso académico ante la presencia del consejero Rogelio Velasco.

La rectora fue muy clara: si no hay financiación adecuada, la UHU no puede transformarse en una universidad conforme al siglo XXI, que sea competitiva y de plena excelencia. María Antonia Peña lamentó que en Andalucía no se cuente con un modelo de financiación a largo plazo.

Las cifras dan la razón a Peña y aunque no es la única fuente de obtención de recursos que tiene la Universidad de Huelva, lo cierto es que la Onubense recibe 3.766 euros por cada alumno de grado.

La cifra supone casi la mitad de lo que se percibe en la Universidad de Córdoba por cada uno de sus estudiantes.

La UHU, al igual que el resto de las universidades de la comunidad, se mantendrá con su misma oferta de grados pues esa es la decisión expresada por los actuales responsables de la Junta de Andalucía. La vía de expansión mientras tanto, es la de la implantación de los dobles grados y el incremento de la oferta del posgrado, especialmente de los másteres oficiales.



Un evento que no se puede dejar de mencionar fue el del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que, entre otras iniciativas, celebró un acto en octubre y que seguirá con las celebraciones el resto del curso. De este modo, se recordó que en 1969 nació el Instituto Politécnico de La Rábida.

Otro aniversario fue el de los 15 años de lo que ahora es el grado de Química. Se trata de uno de los tres grados que oferta Experimentales, a los que hay que añadir un doble grado.

Fue el último en integrarse dentro de las tres licenciaturas de esa facultad y, sin embargo, es a día de hoy el grado que mayor tirón muestra en cada inicio de curso. Muy relacionado con esta titulación, se encuentra el Ciqso cuya labor investigadora no deja de ser reconocida. Este año recibió dos premios de parte de la Sociedad Química. La llegada por otro lado, de un investigador ha posibilitado el inicio de un nuevo grupo de trabajo que se centrará en la reconversión del dióxido de carbono.

Tampoco puede olvidarse la proyección del profesor José María Madiedo que en este 2019, recibió el apoyo de la Agencia Espacial Europea para el desarrollo de su Proyecto Midas. Con él se quiere predecir los impactos de los asteroides en la superficie terrestre.