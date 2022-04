La estrella de dos jóvenes artistas de Huelva

Pablo Llanes tiene 12 años y ha compuesto un musical, Laura González tiene 19 años y acaba de publicar su segundo libro (el primero lo escribió con 14 y se editó cumplidos los 16). Dos onubenses que comparten precocidad, talento y ahora un estreno que verá la luz el próximo 10 de mayo en el auditorio de la Casa Colón porque la creación de Pablo se basa en Una estrella para Rosie, la obra que salió de la experiencia de Laura como víctima de acoso escolar.

"Al principio no me lo creía", dice esta futura maestra de Educación Infantil. "Cuando me lo dijeron estuve llorando como una magdalena, también cada vez que me mandaban nuevas canciones". Tommy es el protagonista de una historia que ella vivió en primera persona, acontecimientos dolorosos a los que a pesar de su juventud supo dar un giro en positivo porque ahora, Laura da charlas sobre bullying en centros educativos y está entusiasmada por la trascendencia que supone un evento así. En estos días vive también la presentación de la segunda parte de su libro, La historia de las estrellas, de la Editorial Niebla al igual que el anterior.

Estos pequeños grandes artistas acaban de conocerse en persona aunque durante estos meses que ha durado el proceso creativo han mantenido el contacto. Todo surgió de Narciso, un profesor del Conservatorio de Huelva que vio el potencial de Pablo y le retó a dar un paso más allá a raíz de unos villancicos que compuso el curso pasado. Su padre, Raúl, también da clases allí y es el autor de las letras del musical Una estrella para Rosie. En él tiene Pablo a su mejor asesor porque cuenta con experiencia en el género, es el compositor de la música de Ladrillos rotos, el primero basado en la crisis con letras de Marcos Gualda.

Ahora la temática es muy distinta y también en la elección tuvo mucho que ver Narciso, que fue quien la planteó. Tirando de ese hilo, a las manos de Raúl llegó el libro de Laura, "que me encantó", de manera que comenzaron con la composición el pasado mes de septiembre. Pablo estudia en el Conservatorio desde los 8 años, percusión y ante todo el piano. "Me encanta componer", dice convencido, y así hizo primero con dos o tres canciones a partir de Una estrella para Rosie, "unas melodías que tocaba al piano". Así, poco a poco, llegaron hasta 28 que finalmente se han quedado en 21 y de los personajes del libro se ha eliminado alguno para introducir la figura de la narradora.

En el proceso "yo grababa con Pablo", explica Raúl, "le decía, te dejo a tu creatividad" y así iban avanzando aunque sin mantener el orden lineal de la obra. Poco a poco, iban mostrando las novedades a Laura "y me parecían todas las canciones fabulosas". La última que compuso, que no es la final del musical, es la que más le costó, "está ambientada en el estadio, y mira que es futbolero", dice el padre.

Este es el resultado del mano a mano entre Pablo y Laura con Raúl como nexo de unión entre los dos jóvenes creadores. El musical se ofrecerá el 10 de mayo para el público a través de invitación y al día siguiente habrá dos funciones para los institutos. Todos los personajes están interpretados por alumnos del Conservatorio al igual que el coro más el de una profesora que encarnará la madre de dos de ellos. A ellos se unen 20 músicos, profesores del mismo centro. "El coro está a tope desde hace tiempo", explica el compositor, que terminó su creación antes de Navidad.

En enero comenzaron los ensayos y a menos de un mes del estreno "sólo tenemos palabras de agradecimiento" por la ayuda que les han prestado desde la Delegación territorial de Educación, de la que han recibido todo el impulso para desarrollar el proyecto, así como del Ayuntamiento de Huelva, que les ha dado todas las facilidades para las funciones en el auditorio de la Casa Colón. "Todos los profesores están muy ilusionados", dice Raúl. La valentía de Laura ha inspirado la creatividad de Pablo y ya sólo queda ver el resultado de estos grandes valores que atesoran dos talentos jóvenes onubenses.