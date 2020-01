Tres mujeres encarnan por vez primera a los Reyes Magos en Valverde

Los Reyes Magos visitaron Valverde del Camino a ritmo de charanga. El grupo de músicos locales Toca-Bemoles puso la banda sonora a la cabalgata valverdeña como principal novedad del desfile. Mientras sus instrumentos se movían entre las diversas carrozas, la apertura de la comitiva, como es tradición, era responsabilidad del joven cuerpo de majorettes y tambores, que llevaba semanas ensayando esta maravillosa puesta en escena en rojo y blanco.Antes del recorrido oficial, Sus Majestades acompañaron, como también es costumbre, a las niñas y ancianas que conviven con las Hermanas de la Cruz en el convento de la calle Santa Ana. Es, junto al culto a los mayores del Residencial Nodromar, el momento más emotivo que viven Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada al municipio valverdeño.

Tras este atracón de sentimientos, subidos en sus tronos, pasearon por las calles de la localidad. No iban solos, la cabalgata de Valverde está formada por once carrozas. Dos de ellas, lucieron de estreno, gracias a la colaboración de los alumnos de Arte del IES Diego Angulo. Una gran ayuda para una asociación que no cuenta con demasiada mano de obra para hacer realidad el día de la ilusión.A mitad de camino, los Reyes Magos hicieron su habitual parada en el centro de la localidad. Un baño de masas que sólo ellos pueden provocar. Desde el escenario de la Plaza Ramón y Cajal, saludaron a valverdeños y visitantes y entregaron a los más pequeños sus merecidos regalos. Nadie escapaba de la dulce mística que dejaba esta ilustración.

Atrás dejaron un reguero de emociones, caramelos y regalos. Esta edición, se lanzaron 500 kilos más de gomitas hasta los 1.000. Ha sido otra de las novedades. Asimismo, se tiraron 2.000 bolas con obsequios de todos los comercios locales y 4.200 kilos de caramelos. La estampa al paso de los carruajes era la misma de todos los años: Niños y mayores haciéndose hueco por capturar el mejor premio.

Por primera vez en la historia de la cabalgata valverdeña, tres mujeres han encarnado a los Reyes Magos. Rosario Márquez, Lucía Duque y Rocío de los Santos han ocupado el sillón de Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente, en una experiencia inolvidable, en la que, además, acompañó la climatología durante las horas de sol. La noche fue otro menester; no hay desfile real en Valverde sin un atardecer gélido.