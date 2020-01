Dos muertos y varios heridos graves, entre ellos un bebé, en el incendio de La Hispanidad

Dos personas han fallecido en el grave incendio producido en el grave incendio producido a primera hora de la mañana en la barriada de La Hispanidad de Huelva. Según ha confirmado la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro, las víctimas son una persona joven de unos 15 años y una mujer de 35. Además, Caro ha afirmado que hay hospitalizados con carácter muy grave un adulto y un bebé de 16 días en UCI y UCI pediátrica.

Hay otros cuatro pacientes ingresados en el Juan Ramón Jiménez y dos en el infanta Elena como consecuencia de las heridas ocasionadas por el fuego.“Se han activado todos los servicios de emergencias de Huelva en la actuación aunque desgraciadamente no se ha podido evitar los dos fallecimientos”, ha lamentado Caro. Salud no ha podido confirmar aún la relación de parentesco entre los heridos y los fallecidos.