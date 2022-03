"El nuevo modelo de financiación penaliza nuestro tamaño y nos impide crecer"

Jornada de celebración y sobre todo de reivindicación en el acto institucional de este jueves 3 de marzo con motivo del Día de la Universidad de Huelva en el Aula Magna del edificio Antonio Jacobo del Barco del Campus del Carmen. La rectora, María Antonia Peña, ha cerrado la ceremonia solemne con un discurso de duras palabras contra el nuevo modelo de financiación para las universidades públicas andaluzas aprobado en el Parlamento andaluz.

Un sistema, ha señalado, que "nos penaliza por nuestro tamaño al mismo tiempo que se nos impide crecer al no poder implantar nuevas titulaciones" y también "por tener una plantilla escasa y de sueldos bajos", porque "aquellas variables en las que la UHU destaca", ha proseguido Peña, "o no se ponderan con respecto a nuestro tamaño o se ponderan a la baja", además de que, ha considerado, "la escasa dimensión de nuestras áreas de conocimiento (...) bloquea el éxito en la solicitud de proyectos". Son algunos de los argumentos en los que se ha sustentado la rectora para concluir que "no se ha medido lo que hacemos, sino lo que nuestro tamaño en relación al de las demás no nos deja hacer". Al tiempo, ha indicado que "nos produce una gran tristeza no ver reconocido el inmenso trabajo de la institución, su valía y su labor social en la provincia".

Una alocución que ha comenzado con un recuerdo a 34 años atrás, aquel 3 de marzo en el que la provincia se echó a las calles para pedir lo que es hoy la UHU, "30.000 personas inundaron las calles de Huelva", ha dicho Peña, para posteriormente glosar los méritos de las nuevas personas e instituciones que son desde este jueves acreedoras de la más alta distinción que otorga la Onubense, sus Medallas, es el caso de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), José Luis Gómez Ariza y José Luis Ruiz.

La Universidad de Huelva ha recuperado la ceremonia al completo para este día tan señalado, ha vuelto el colorido de los birretes para la investidura de los 41 nuevos doctores, así como la actuación presencial del coro de la UHU tras dos años de restricciones. Las palabras de la rectora en su discurso institucional siempre cierran el acto, alocuciones en las que ya María Antonia Peña ha mantenido anteriormente que la institución que encabeza está infrafinanciada.

En esta ocasión, el tono ha sido más duro, más enfático, por cuanto desde su atril, nada más pronunciar las palabras "Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas" se ha girado para fijar su mirada en el director general de Universidades de la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, el onubense Juan José García Machado. En ese momento los flamantes doctores y sus padrinos, miembros del cuerpo docente de la Universidad, han respaldado las palabras de su rectora con un aplauso.

Ya en los primeros compases de su discurso, y en relación también con ese empuje de la sociedad civil para la consecución de la Universidad, -"tan joven, tan mal financiada, tan vapuleada por las circunstancias"- ha resaltado el adjetivo de "insustituible" por si "alguien, en algún foro, alberga aún el pensamiento obtuso de que la Universidad de Huelva es prescindible o se la puede dejar arrinconada, falta de sustento, hasta su inanición". A modo de advertencia, ha agregado que de suceder tal cosa, "no 30.000, sino 60.000 personas volverían a salir a la calle para defender lo que con tanto esfuerzo y convicción se consiguió".

En opinión de María Antonia Peña este nuevo modelo no sólo perjudica a la UHU, ya que ha apuntado "el deterioro" que "inflige al sistema universitario público andaluz, que ve cómo cinco de sus nueve universidades pierden su suficiencia financiera". En cualquier caso, desde la Onubense afirman estar "confiados" en que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades adopte "medidas correctivas para no dejar en el abandono a la Universidad de Huelva".

El discurso de la rectora de la Onubense estuvo precedido por el que pronunció, como representante de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, el director general Juan José García Machado. En nombre del titular del departamento, Rogelio Velasco, y de la secretaria general Rosa Ríos, felicitó la efeméride de la institución, un momento en el que "recordar a nuestros hijos lo que la sociedad onubense fue capaz de hacer". Posteriormente, desgranó algunas de las cifras más destacadas de la Consejería de Universidades a lo largo de la actual legislatura en la que han "concentrado esfuerzos" en una financiación adecuada, en la formación y la investigación.

Un curso al fin presencial con 245.000 estudiantes en la comunidad, más de 70.000 de nuevo ingreso, ha detallado García Machado. También, ha destacado el incremento progresivo de recursos en los Presupuestos: 2,5% en 2019, 5,2% en 2020 y 3,37% en 2021. Este año, ha añadido, supera los 1.560 millones (un 14% más que en 2018).

Cuentas de una comunidad autónoma, en la que ha resaltado que oferta los precios por crédito más bajos. El director general de Universidades ha indicado igualmente que Andalucía es la que más gasta en educación universitaria respecto al PIB, que ha pasado del 1,07% en 2018, al 1,28% en 2020.

Para al futuro más inmediato, García Machado ha recordado las fechas para las próximas convocatorias de la PEvAU (del 14 al 16 de junio la ordinaria y del 12 al 14 de julio a extraordinaria), así como la nueva ordenación de las enseñanzas, conocido como mapa de titulaciones que saldrá al fin antes del verano.