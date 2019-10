El Ayuntamiento da el sí al ahorro de 18,2 millones de euros en la deuda municipal

“Después de muchos años de trabajo por fin traemos una gran noticia para Huelva. Traemos la autorización del Ministerio para que los onubenses nos ahorremos 18,2 millones en intereses a los bancos de la deuda y bancarrota que nos dejó el equipo de Gobierno del Partido Popular en años anteriores”. Así lo anunciaba a primera hora de la mañana la primera tenencia de Alcaldía de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo, momentos antes de la sesión extraordinaria en la que se aprobó la refinanciación de la deuda municipal. Salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno socialista, el Partido Popular, Adelante Huelva, Mesa de la Ría y Vox. La sorpresa llegó de la mano de Ciudadanos, que se abstuvo. “Las medidas son muy a largo plazo, que el propio interventor lo reconoce. Somos muy cautelosos. No estamos en contra lógicamente porque no se puede estar en contra de ahorrarse 18 millones de euros, pero tampoco estamos del todo de acuerdo con muchos de los puntos que se establecen en las medidas”, explicó el portavoz de la formación naranja, Guillermo García de Longoria.

Villadeamigo se mostró “sorprendida” del discurso de la formación naranja. “Quien no vote sí a esto no tiene sentido”, señaló momentos antes de la votación. “¿Queremos pagar 18 millones más? Esa es la realidad y no hay que darle muchas vueltas”. García de Longoria avisó previo al pleno que su formación va a tener “siempre una intención constructiva, colaborativa, y sobre todo para que este Ayuntamiento tenga la mejor estabilidad financiera posible y los mejores números económicos. No vamos a hacer batalla política por el momento”.

Lo que se aprobó ayer fue, por un lado, el cumplimiento de la resolución del Ministerio de Hacienda para autorizar la sustitución del crédito firmado el pasado 1 de octubre de 2014 con Caja de Almendralejo por un importe de más de 65.679.252,88 euros por otro nuevo con Caja Rural del Sur que desciende a 58.138.811,95 euros. “Es un día importante para todos los onubenses y su economía local”, apuntó Villadeamigo ya que se culminó un “objetivo prioritario” del equipo de gobierno socialista que es “poner la economía en la senda de la estabilidad”. Por otro lado, para ganar liquidez, se agruparán los préstamos formalizados de los planes de pago a proveedores. “Por fin este Ayuntamiento tiene credibilidad para las entidades financieras y somos una garantía frente a terceros”, destacó Villadeamigo, apuntando que “lograremos pagar en tiempo y forma a las empresas; y conseguiremos regularizar todo lo que el PP nos dejó en los cajones en cuanto a facturas a pagar y sentencias condenatorias a ejecutar”.

Según adelantó Huelva Información el informe ministerial concluye que la deuda municipal a 31 de diciembre ascendió a 176.700.230 euros, lo que supone el 128,55% de sus ingresos y, por lo tanto, por encima del 110% que marca como objetivo el régimen general de endeudamiento. Asimismo el período de pago a proveedores excede a lo que marca la Ley.

Esta refinanciación lleva el visto bueno de Hacienda pero con varias medidas concretas. Así, el Ayuntamiento de Huelva llevará adelante una serie de acciones para optimizar los ingresos. No cobrar más, pero cobrar lo que corresponde y que por diversos motivos no se realiza en tiempo o no se ejecuta actualmente. Ante esto, Ciudadanos apuntó que si se intensifica el cobro a los onubenses “que empiecen por arriba, no por los onubenses de a pie”.

Con la unificación en un sólo crédito del pago a proveedores, el Ayuntamiento cuenta con dos años de carencia, en los que no tendrá que amortizar, sino sólo hacer frente a los intereses. Vox, aunque dio su voto positivo a la refinanciación, fue crítico en el poco tiempo, “tan solo dos días”, que han tenido para “analizar la documentación”. Aunque eso sí, “entendemos la urgencia y compartimos el mal estado económico”, señaló el portavoz Wenceslao Font. También pidió que en esta recogida de ingresos “no haya una subida de impuestos”. Ante todo, Font dejó claro que “damos confianza pero pedimos que sean transparentes”. Por su parte, Mesa de la Ría y Adelante Huelva no pusieron impedimentos durante la sesión extraordinaria. “Son medidas adecuadas y que hay que tomar”, expuso el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán; mientras que el portavoz de Adelante Huelva, Jesús Amador, vio con buenos ojos los dos años de carencia que habrá ya que “nos va a dar un respiro”.

“La modificación del Plan de Ajuste es un requisito necesario para poder firmar el préstamo de sustitución. Hoy no viene al Pleno la refinanciación ni el préstamo. Vamos a votar que sí por responsabilidad”, explicó el portavoz del PP, Jaime Pérez, momentos antes del Pleno. “Sí que nos preocupa algunas cosas que dice este informe, que resalta una serie de incumplimientos de este Plan de Ajuste relativos al período medio de pago, al pago medio a los proveedores, al techo de gasto, y al remanente de tesorería negativo. Por lo tanto queremos que se modifique este Plan para que no se vuelvan a producir los incumplimientos y tener las condiciones necesarias para firmar el préstamo”.