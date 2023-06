Este martes acaba el plazo para que las empresas con más de 250 trabajadores tengan un canal de denuncias internas

Las empresas de Huelva que cuenten con más de 250 trabajadores en sus plantillas deben contar, a partir de este martes, con un canal de denuncias interno (SIC) operativo.

El objetivo de este mecanismo es que tanto cualquier trabajador como cualquier persona externa que tenga constancia de una o varias irregularidades dentro de la compañía pueda notificarlo, con la certeza de que no será perseguido y su denuncia será anónima.

Este sistema de protección del denunciante debe garantizar el anonimato de las fuentes, asegurando la ausencia total de represalias laborales o personales en el instante de la denuncia o con posterioridad. Esto significa que cualquier persona, ligada o no a la compañía a través de un contrato, podrá requerir a esta una vía válida y anónima que le permita dar a conocer el hecho o hechos que considere una amenaza contra su propia persona o contra terceros.

La Ley obliga a las empresas, instituciones públicas y privadas, fundaciones, partidos políticos con más de 49 trabajadores a cumplir con este sistema, sin embargo, aquellas que tengan menos de 249 trabajadores tendrán una moratoria de hasta seis meses, ampliables según el tipo de organización de la que se trate hasta el 31 de diciembre de 2023.

Quiere decirse que, para primeros del próximo año, toda empresa con más de 49 trabajadores y todas las instituciones independientemente del tamaño de su plantilla deben tener vigente un operativo de similares características. En caso de no contar con ello, pueden incurrir en sanciones y multas que oscilarán entre los 6.000 y el millón de euros, en función de la gravedad de los hechos.

Precedentes para anonimizar las denuncias

Desde hace meses, tanto en Huelva como en la provincia ya se están poniendo en marcha diversos mecanismos para adecuarse a la normativa europea, traspuesta a la legislación estatal.

El Ayuntamiento de la capital aprobó en el último Pleno ordinario, la instauración de esta herramienta antifraude que aún está en fase de estudio y desarrollo. También a nivel comunitario, la Junta de Andalucia cuenta con varios canales de denuncia que permiten las comunicaciones de los ciudadanos que informan de irregularidades, los conocidos como whistlebowers. No obstante, en el caso de la institución comunitaria apenas cuenta con una agencia que trata de prevenir y detectar de manera anticipada de corrupción y malversación de fondos públicos, el resto de las posibles denuncias quedan todavía fuera de esta oficina.

Pese a todo, una de cada tres empresas en Huelva todavía no cuenta con un canal operativo visible a través de sus páginas web. Muchas de ellas, consultadas por Huelva Información, aseguran que, a pesar de la celeridad con la que tratan de ponerlos en marcha, se trata de un sistema complejo "que no solo consiste en subir una casilla con un correo a la web corporativa" y que garantizar el anonimato depende no solo del equipo que gestione esa información sino de los sistemas de cifrados que impidan que los datos sean objeto de un saqueo a través de la Red en cuyo caso tanto la información como el informante serían públicos. Las empresas coinciden en que, en general, "se ha dado muy poco tiempo" para cumplir con la nueva normativa.

¿En qué consiste el sistema de denuncia?

El sistema de denuncia interno (SIC) de cada entidad debe registrar y derivar las informaciones, según la Ley, hacia la Autoridad Independiente de Protocolo del Informante, un organismo que gestiona e impulsa mecanismos suficientes para proteger la información y sus informantes. Al margen, este organismo tendrá capacidad para sancionar a aquellos trabajadores, organismos e instituciones que incumplan la confidencialidad o revelen el contenido de las denuncias.

El buzón deberá estar ser siempre visible y estar accesible en una o en varias partes de la web corporativa de la entidad, por ejemplo en una pestaña en el menú principal o en diferentes localizaciones con el objetivo de que el usuario pueda acceder a ella sin complejidad.

Uno de los ejemplos más claros hasta la fecha es la actualización de la página web de la Agencia Tributaria, que cuenta con un triple acceso a la pestaña de denuncias, tanto desde la página principal como desde el interior y en el faldón resumen situado en el espacio inferior.