Una maestra del colegio La Noria de Lepe se contagia de Covid y no confinan a su clase

Los padres de un 4º curso del colegio La Noria, en Lepe, están "con el susto en el cuerpo e indignados". La tutora de sus hijos ha dado positivo en Covid-19 y a los alumnos "ni les han hecho pruebas ni los han confinado", apunta una de las madres a Huelva Información.

La lepera señala que conocieron la situación el viernes "a través del grupo de Whatsapp de los padres; yo no suelo mirarlo cuando trabajo", así que no se enteró hasta que "me llamaron para decirme que mi hijo estaba en la puerta del colegio con otra madre porque los habían mandado a todos a casa".

Pensaban que los irían llamando para que pasaran a hacerse la prueba. "La sorpresa es que este fin de semana nos llega, a través de la aplicación Ipasen, un mensaje de la Junta de Andalucía en el que dice que estamos obligados a llevar a los niños al colegio porque Epidemiología ha determinado que la maestra ha hecho un uso correcto de la mascarilla y que el riesgo es inexistente", apunta, a lo que se añadía que "no le van a hacer la prueba a ningún niño".

Esta madre recuerda que el jueves la tutora compartió clase con un alumnado que no salió al recreo, "por lo que los niños desayunaron en clase y se quitaron la mascarilla". Ella, por ejemplo, no puede pagar "una PCR privada, que cuesta 120 euros". Manifiesta que "aunque no quieran hacerle la prueba, por lo menos que lo dejen diez días en casa sin ponerle falta". Muchos de los padres no llevarán hoy a los críos a clase como medida de protesta ante la inacción de la Junta.