Los libreros de Huelva prefieren esperar y celebrar la Feria del Libro en 2022

Los libreros prefieren esperar y celebrar la Feria del Libro el próximo año y en su fecha, a pesar de que el Ayuntamiento de Huelva acordó en Pleno, a propuesta del concejal no adscrito, Jesús Amador Zambrano, organizar la muestra, en condiciones de seguridad, antes de finalizar el año.

El presidente de la Asociación Provincial de Librerías, Juan Antonio García Villadeamigo, ha señalado al respecto que por la situación que existe todavía, debido al coronavirus, y las fechas estimadas para celebrar la muestra, que “no eran las más adecuadas, la fecha que se quedaba libre la plaza de las Monjas era en noviembre”, pensaron que era mejor esperar un año, “ha sido un cúmulo de cosas y situaciones”.

García Villadeamigo cree que en la próxima edición habrá mayor participación de libreros. Ha manifestado que “teníamos el año pasado, pero se echo para atrás, una idea fantástica, un proyecto entre fantasía y libros, con un cartel que ya está hecho, y tenemos muchas ganas de decirle el año que viene a todas las librerías de la provincia que vengan. La Feria del Libro es una fiesta que nosotros queremos compartir con nuestros lectores, con toda la ciudad de Huelva, y en una fecha bonita”.

Ha indicado que la Feria del Libro supone para los libreros “trabajo y esfuerzo, económicamente no supone nada”, lo que pasa es que “es un espectáculo, esos ocho o diez días que tenemos con los lectores, los autores, poniendo nuestros libros en la calle..., es un gusto que nosotros tenemos, nos gusta y lo hacemos”.Ha subrayado que el concejal no adscrito “debería haber consultado primero con los que hacen la Feria del Libro” antes de presentar la moción. Recordó que la Feria del Libro la hace la Asociación de Libreros con el Ayuntamiento, “y, por lo menos, debería consultar con nosotros”.

El presidente de la Asociación Provincial de Librerías ha manifestado que “la gente se acuerda de las librerías de Huelva cuando hay la Feria del Libro pero las librerías de Huelva estamos los 365 días del año intentando vivir, no sólo es la Feria del Libro, me gustaría que se presentarán mociones para ayudarnos a mantenernos en el día a día, que es muy complicado con la que está cayendo para todo el mundo, y que se presentarán mociones para encomiar a los organismos a que compren los libros a través de la red de librerías. Hay muchas cosas, pero resulta que con nosotros no habla nadie, con nosotros sólo nos dicen la Feria del Libro, por qué, porque vende”.

García Villadeamigo ha asegurado que “nos apena no celebrarla ahora porque los libreros llevamos muchos años haciendo esta Feria del Libro, somos los primeros que estamos apenados y tenemos ese acongojo de no poder estar con la gente de Huelva en la plaza de las Monja, con los autores y nuestras librerías, pero hemos pensado que es mejor dejarlo para el año que viene”.

Han decidido celebrar la muestra el año que viene y en su fecha, “hacerlo bien, que no haya restricciones. A lo mejor nos puede tachar alguien de cobardes, no lo sé, y a lo mejor lo aceptaría”.

Ha recalcado que la Feria del Libro “es una fiesta que nosotros queremos compartir con nuestros lectores, con toda la ciudad de Huelva y en una fecha bonita. Si nos hemos equivocado, pedimos disculpas, pero hemos decidido mejor esperar al año que viene y retomarlo con más fuerza, con más gana y con ese pedazo de idea, que va a ser un bombazo en Huelva”.

Aparte de la celebración de la Feria del Libro antes de que finalizara este año, el Ayuntamiento de Huelva también acordó en Pleno la compra de libros de autores y editoriales onubenses para las Bibliotecas Públicas de Huelva, para el servicio de préstamo a sus usuarios.