La ley del hielo: el silencio como castigo emocional

¿Has oído hablar alguna vez de la ley del hielo? Se trata de un conjunto de comportamientos que lo que pretende es ignorar a otra persona. ¿Para qué? Para que ésta haga lo que queremos o que cambie alguna conducta que nos moleste.

Este tipo de abuso-manipulación psicológica no solo se da entre parejas, también se da en relaciones entre padres e hijos, amigos, compañeros de trabajo... Este tipo de táctica sólo consigue deteriorar las relaciones.

Se utiliza el silencio como castigo emocional. Lo que pretende el manipulador es someter al otro, que suele tener poco carácter y baja autoestima. Y la víctima termina cediendo, haciendo lo que el otro quiere, ya que no soporta que no le hablen y que le ignoren. Con el silencio no se está buscando solucionar un problema, solo se quiere imponer su punto de vista.

Formas más comunes de utilizar la ley del hielo. ¿Las identificas?

No coger las llamadas del móvil ni responder a los mensajes de WhatsApp.

Mostrar desinterés por lo que le cuenta el otro o le pide.

Evitar al contacto físico y visual.

Responder con monosílabos o no responder.

Hacer como que no se escucha a la otra persona.

Mantener esa actitud aunque el manipulador sepa que la otra persona se siente mal con la situación.

Habría que diferenciar el silencio manipulativo y el silencio sano. En el manipulativo se busca someter al otro para conseguir un objetivo. Utiliza el silencio muy bien porque está acostumbrado a hacerlo.

El silencio sano, en cambio, se produce para evitar hacer daño a otra persona, o para que la otra persona, si está muy enfadada y no entra en razón, se calme para hablar. Una persona tímida también puede tener silencios, pero eso no quiere decir que los tímidos manipulen; lo hacen porque les cuesta mucho expresarse, y eso se ve claramente.

¿Por qué funciona el silencio como castigo?

Ante la presión que siente por el silencio, la víctima se somete y se doblega para acabar con esa situación. De esta manera cede. Es una actitud infantiloide, ya que se comporta como un niño con una rabieta.

La persona que sufre ese silencio va a sentir mucha angustia, ya que no sabe ni entiende la actitud de la otra. Y aquí empieza la ansiedad mezclada con tristeza, que deriva en una sensación de indefensión porque se percibe continuamente que algo no va bien. Al tener miedo a que vuelva a repetirse, está en tensión constante para no hacer algo que pueda molestar al otro. Pero la víctima tenderá a enfadarse por tener que soportar la presión del silencio, y esto genera más ira y enfado, que hará que vuelva a su frialdad.

Lo que va consiguiendo la persona manipuladora es que la otra vaya cediendo y cediendo, dejando de ser ella misma. Y así entramos en la dependencia emocional.

He llegado a escuchar en consulta a un paciente al que su pareja ha estado hasta un mes sin hablarle por algo que "había hecho" y no le había gustado. Niños quejándose de que su padre o su madre no le habla cuando se porta mal. Amigos que de pronto dejan de hablarte, y si estás en el grupo, habla con todos menos contigo y no te mira, te hace el vacío como si no estuvieras allí.

La psicóloga María E. habla de la Regla de las 24 horas. Esta norma dice que si eres de esas personas que se bloquean ante un conflicto en pareja, o en cualquier interacción social que haya una implicación emocional, y eres de las que son muy pasionales y la ira les puede traicionar, es mejor posponer una conversación sobre el conflicto y esperar 24 horas como máximo. Avisas a la otra persona de que necesitas tranquilizarte y así no se queda esperando o pensando que pasas de ella.

¿Qué puedes hacer si estas sufriendo la ley del hielo por alguien cercano? Es importante que la persona que intenta manipularte con su silencio no crea que te afecta. Deja espacio para que se le pase el enfado (como hemos comentado, 24 horas). Y no te muestres de manera agresiva, ya que eso empeorará la situación. Es recomendable aprender a practicar estilos de comunicación más saludables.

Enfócate en ti, mira en qué puedes mejorar, no desde la culpa, en tu comportamiento para comunicarte. Pon límites en tus relaciones personales, aunque puedan ser tus padres, pareja, amigos..., para no funcionar desde un patrón tóxico. Puedes hablarle con asertividad a la persona involucrada: "Me importas y te quiero pero cuando dejas de hablarme y lo alargas en el tiempo, me siento impotente. Si no cambias tu actitud, me distanciaré para estar bien emocionalmente".

Hay una relación muy alta entre las personas que aplican la ley del hielo y la personalidad narcisista. El narcisismo es un trastorno de personalidad en el que la persona explota y manipula naturalmente a quienes tiene a su alrededor. Tener una relación con una persona narcisista suele ser muy tóxico y confuso. Intenta buscar un profesional para hacer una terapia en la que puedas aprender cómo expresar tus exigencias, hablar en primera persona; también enseñar a la pareja a expresar lo que le moleste, y lo que piensa o siente ante las frustraciones. Pero si la persona que hace la ley del hielo hacia ti no cambia, aléjate todo lo que puedas.