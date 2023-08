Muchas de las características que vemos en la forma de ser de nuestros familiares, amigos y demás personas ya sean conocidos ó desco­nocidos, son proyecciones de nuestra personalidad, que normalmente escondemos en nuestro interior.

El mundo exterior funciona como un espejo de nuestro interior tanto de nuestra luz como de 'nuestra sombra. Esta ley se refiere a que nuestra inconsciencia, junto con la proyección psicológica que hacemos en ese momento concreto, nos hace creer que lo que no nos gusta solo esta en el exterior y no en nuestro interior. Realmente esto lo hacemos de manera inconsciente ya que es un mecanismo de defensa, y lo hacemos atribuyendo a otros comportamientos, pensamientos, creencias inaceptables para nosotros.

Este mecanismo se suele activar cuando nos sentimos amenazados ó cuando estamos en un conflicto emocional . Y al sentir rechazo hacia fuera atribuimos esas características a otras personas externas a nosotros o sea dichos problemas son del exterior. De esta forma evitamos nuestros problemas y además vuelve a salir nuestra víctima culpando a los demás de nuestra infelicidad. Por eso, como percibimos a los demás en base a nuestra propia realidad interna.

Nuestra manera de ver el mundo esta marcada por nuestro inconsciente, en el cual están nuestras creencias, experiencias, educación, y personalidad. Por eso cuando algo no nos gusta de alguien tendemos a proyectarlo y a identificar y verlo en los demás. El autor del libro La ley del espejo (por cierto muy recomendable para este verano), nos dice que percibimos la realidad como un reflejo de lo que somos, sentimos y hacemos. Según el autor Yoshinori Noguchi, afirma que nuestras circunstancias externas de nuestra vida son un reflejo de nuestro interior. Esta tecnica nos permite ver en el otro un reflejo nuestro. El propio Freud hablaba de esta tecnica de proyección como un mecanismo de defensa atribuyendo a otros los rasgos de personalidad que no queremos ver en nosotros ya que nuestro ego se resiste a ello.Bien aplicada nos sirve como una buena tecnica de autoconocimiento y de consciencia .

Aqui el famoso termino de la sombra, algo que tenemos que abrazar y aceptar de nosotros mismos que no queremos ver. Este espejo puede ser desde lo opuesto, si por ejemplo no soportas las personas tacañas no significa que tu lo seas hacia los demás pero puede que contigo mismo si lo seas.

Son cuatro las leyes que hay del espejo

La primera: todo lo que nos molesta, imita, enfada o que quiera cambiar del otro esta dentro de mi. Esta ley ayuda a ver como nuestros conflictos internos se refleja en los problemas que tenemos con los demás.

La segunda ley: todo lo que 'alguien te critica o te juzga y a ti te altera es algo que esta reprimido y necesita ser trabajado.

La tercera ley dice que si alguien te juzga o critica sobre algo y no te afecta o no te importa es algo que es de la otra persona que lo esta proyectando en ti.

Y la ultima ley del espejo la cuarta ,dice que todo lo que te gusta o admiras de alguien también es tuyo pero que no le prestas atención en ti. El espejo tambien lo podemos ver en lo opuesto . Es decir alguien muy desordenado y nos molesta, no signfica que tu lo seas pero si es lo opuesto porque quizás seas demasiado exigente u ordenado. El espejo en similitud, algo que toreros tambien nosotros que nos cuesta ver. Y sin aceptación ya sabemos que no hay transformación posible.

¿En que nos puede ayudar la ley del espejo?

Nos puede servir para conocernos mejor, un autoconocimiento, un buen ejercicio de introspección. Mejora la empatía ,te pones en el lugar del otro, ya que aceptas los errores del otro. Dejas el victimismo a un lado ya que dejas de culpa al otro. Identificar que quiero cambiar ,analiza como tus pensamientos o juicios perjudican tu bienestar físico, emocional y las relaciones con los demás .

Como dice f. Krishnamurti “la única relación autentica y duradera que vamos a vivir a lo largo de nuestra vida es la relación que tengamos con nosotros mismos .Las demás relaciones son un juego de espejos y proyecciones”.