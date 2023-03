Así será el lanzamiento del cohete Miura 1 desde su base espacial en Huelva

El CEO de PLD Space, empresa promotora del cohete Miura 1, explica todos los detalles del lanzamiento del primer transporte espacial privado de Huelva que surcará los cielos en el mes de abril desde Huelva. Raúl Torres recorre, en un vídeo publicado por la propia compañía en sus canales oficiales, las obras de acondicionamiento de la rampa de lanzamiento así como todo el complejo del INTA en El Arenosillo. Durante las últimas semanas los trabajos se han centrado en acondicionar la zona y preparar las infraestructuras necesarias.

En un entorno “idílico” en la costa de Huelva está todo preparado para el lanzamiento del Miura 1, el primer cohete privado de Europa. El CEO de PLD Space, la empresa responsable del proyecto, recorre las instalaciones y analiza cómo será todo el proceso. Torres explica que en la zona del Médano del Loro se instalará el vehículo que permitirá el izado en vertical del cohete. Para ello hay una estructura de hormigón con un foso que aliviará la condensación que genera el despegue, el ruido y la energía. En sus inmediaciones todos las conexiones para el aporte del combustible utilizado. Los equipamientos para el control de la operación quedan integrados en contenedores preparados para cualquier incidencia que pueda ocurrir.

El cohete llegará en un camión adaptado con el equipo de lanzamiento móvil que queda integrado en la estructura de hormigón. Durante el lanzamiento todo se realizará de forma telemática. Raúl Torres explica que el equipo de PLD estará ubicado en un centro de control instalado a 5,5 kilómetros de distancia por seguridad. Será en las propias instalaciones del INTA donde estará todo el personal.

¿Quieres conocer la base de lanzamiento de MIURA 1 en Huelva? @RaulTorresPLD adelanta cómo es la infraestructura desde la que haremos historia💫Do you want to discover the MIURA 1 launch base in Huelva? Our CEO describes the facilities from where we'll make history💫 pic.twitter.com/3ImUWAj5Ce