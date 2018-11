La persona a través de sus frases

José Luis García Palacios dejó durante años en entrevistas, declaraciones e intervenciones en actos públicos muchas frases que permiten acercarse a su perfil profesional, siempre con el campo y con Huelva presentes en su labor en las entidades financieras, con su visión de la política de antes y de ahora, y del desarrollo de su tierra, también a través de la cultura o de la preservación de sus señas.

Revisar sus reflexiones ahora es encontrarse también con la persona, siempre amable y generosa, recto, educado y agradecido. En los últimos años en los que los homenajes se sucedían siempre tuvo palabras de agradecimiento y orgullo por el cariño recibido. También sentidas hacia su familia, su esposa, Pilar, y sus hijos, sabedor de que muchos de sus logros reconocidos fueron también un sacrificio para ellos.

"Las muestras de cariño son lo que más, a estas alturas, uno agradece. Estoy absolutamente agradecido por todo el cariño y afecto que he recibido"

"Amo la provincia de Huelva por encima de muchas cosas. Podría estar mejor pero es una cuestión de suerte"

"Me he dedicado en cuerpo y alma a hacer las cosas que creía que había que hacer y ha sido en detrimento de mi mujer y de mis hijos. He pasado mucho tiempo fuera"

"Mientras Dios me dé salud seguiré trabajando y estaré en primera línea, como he hecho siempre, en todo lo que sea bueno para Huelva"

"Los de UCD y el PSOE jugábamos en mi época a las cartas. Éramos adversarios políticos, no enemigos"

"Trabajando en la banca con honestidad, inteligencia y algo de suerte pueden salir las cosas"

"Los agricultores debían convencerse de dejar el arado romano y coger el microaspersor y el abono localizado"

"Nadie nace sabiendo. Hay que salir para ver las posibilidades que hay en tu tierra"

"La Caja Rural de Huelva estuvo desde su constitución profundamente integrada en la sociedad onubense"

"La inmensa mayoría de los niños españoles queríamos ser toreros y jugábamos a torear"

"Es maravilloso que la gente entregue su tiempo libre a cuidar de los demás"

"La construcción de presas es necesaria para transformar las tierras de la provincia en regadíos"

"Hay que tener fe en nuestro país y apoyar a nuestros políticos. Ahora tiene que estar unido todo el mundo"

"Empiezo todos los días con Huelva Información; sigue siendo el periódico que más me gusta"

"La inquina de hoy en la política es muy molesta, absolutamente contraproducente y absurda"

"El Recre es un signo de identidad de Huelva. Le ayudamos y sabemos que hemos hecho bien"

"Me presenté a las elecciones del Movimiento. Y juré el cargo de jefe local, aunque con camisa blanca"

"El turismo de Huelva tiene futuro porque una provincia como ésta no es fácil de encontrar"

"Tenía un ideal. Nunca se consigue todo lo que uno cree pero se han hecho muchas cosas"