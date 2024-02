Leve cambio en itinerarios de Semana Santa por las obras de la calle Puerto de Huelva

Las procesiones de Semana Santa transcurrirán este año con normalidad por las calles de la capital onubense. Las obras que están en marcha en la ciudad y podrían afectarles estarán concluidas para la Semana Mayor, según indicaron desde el Ayuntamiento de Huelva, a excepción de las de la calle Puerto. Sólo registrarán un leve cambio los itinerarios de algunas cofradías por la actuación urbanística que se está acometiendo en el tramo de esta céntrica vía, el comprendido entre la calle Ciudad de Aracena y Paseo Santa Fe. Las hermandades que normalmente realizan por ella parte de su recorrido, sólo deberán desviarse un poco y dirigirse, en esta ocasión, hacia el otro lateral de la Plaza Arqueológica para proseguir por la calle Rafael López y continuar por el segundo tramo de la calle Puerto, cuya remodelación ya está concluida.

Indicaron desde la Administración local que, tal y como se había programado desde un principio, y teniendo en cuenta cómo están avanzando las mismas, las obras de la calle La Fuente estarán finalizadas para Semana Santa, de manera que las hermandades podrán volver a coger por esta vía sin ningún problema. La remodelación de la Plaza de San Pedro se dejará para después de Semana Santa.

En cuanto a las obras de peatonalización de la Plaza de la Merced, subrayaron desde el Ayuntamiento de Huelva que tanto los laterales del espacio público que dan a la catedral y Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva como el correspondiente a la prolongación de la calle Vázquez Limón y el tramo del Paseo Independencia estará listo para la Semana Mayor, que se celebrará desde el 24 de marzo, Domingo de Ramos, hasta el 31 de marzo, Domingo de Resurrección. De manera, que la Hermandad de Los Judíos podrá realizar, como es habitual, su salida procesional desde la Catedral de Huelva, manteniendo su recorrido.

Entre las cofradías que deberán realizar una pequeña modificación en su itinerario por las obras de la calle Puerto se encuentran La Redención y Mutilados, que realizan su salida procesional el Domingo de Ramos; El Cautivo y El Perdón, el Lunes Santo; Pasión, el Martes Santo, y Santo Entierro, el Viernes Santo. Éstas en vez de ir por el tramo de la calle comprendido entre la calle Ciudad de Aracena y Paseo Santa Fe, que conforma uno de los laterales de la Plaza de la Vera Cruz, más conocida como Arqueológica, deberán coger por el otro lateral de la misma, para proseguir por la calle Rafael López.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, manifestó que "en principio no tiene que haber ningún problema" con las salidas procesionales. Subrayó que se podrá coger por la Plaza de la Merced y por la calle La Fuente, "con total normalidad. Indicó que la Hermandad de Los Judíos podrá salir, como siempre, de la catedral. En cuanto a la calle Puerto comentó que sólo está afectado un tramo, y habría que realizar una pequeña modificación, "coger por la paralela". Destacó que son sólo seis cofradías, "que en vez de "bajar por ese tramo de la calle Puerto deben coger por la paralela y cruzar por la calle Rafael López".

Molina explicó que como es el primer año del mandato de Pilar Miranda como alcaldesa, están teniendo "un contacto directo con las distintas hermandades para conocer posibles incidencias o obstáculos que pueda haber en los recorridos y solventarlos, "tenemos reuniones día por día, queremos tener conocimiento directo sobre posibles incidencias" y afrontarlas con tiempo con actuaciones como puede ser la poda de árboles, elevación de cables, tratamiento de escalones y bordillos, no sólo por la Semana Santa, también para los ensayos, mudadas a iglesias, y viacrucis, actos que se "tienen que coordinar con otras actividades de la ciudad", aparte de la programación de los cortes de calle y la presencia policial, "todas estas circunstancias hay que tenerlas en cuenta".

Molina recalcó que todas estas cuestiones se están mirando y actuando a través de la Concejalía de Infraestructura para estar al tanto de los nuevos imprevistos.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio Gómez, se mostró un poco escéptico en cuanto a que las obras estén terminadas para Semana Santa. Reconoció que "las perspectivas son buenas, las obras de la calle La Fuente van adelantadas, van a buen ritmo, pero no sé si van a estar terminadas, no se sabe a ciencia cierta". Argumentó que pueden venir días de lluvia y que las actuaciones urbanísticas se tengan que paralizar por ello. No obstante, subrayó que "no hay ningún problema, hay itinerarios alternativos".