La incidencia del cáncer depende un 70% de los hábitos y el entorno socieconómico

La salud es multifactorial y el cáncer es multifactorial”. Bajo esa premisa, el jefe de Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José Luis Gurucelain, presenta los datos que reflejan la incidencia del cáncer en la provincia de Huelva, así como el nivel de mortalidad que provoca esta enfermedad.

Las conclusiones que se extraen son evidentes: la incidencia (nuevos casos) del cáncer en Huelva es similar a la del resto del país, pero la mortalidad es superior, concretamente de algo más del 15%, a pesar de que la evolución en los últimos años es “claramente a la baja”.

El Foro Gerardo Rojas, organizado por Huelva Información y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), fue el escenario elegido para que Gurucelain mostrase estos datos que “desmontan mitos y clarifican muchas cuestiones” ante los principales representantes del ámbito político, empresarial, social y universitario de la provincia.

Gurucelain cree que el análisis de la mortalidad por cáncer hay que hacerlo desde un ámbito sereno

Para Gurucelain es esencial entender la salud como la relación que hay entre la competencia personal y la respuesta que existe teniendo en cuenta el entorno que nos rodea. Esa es la base porque los análisis de los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ponen de manifiesto que el estilo de vida, las condiciones de trabajo y socioeconómicas y el ámbito social que nos rodea son “determinantes” en la salud.

Así, la conducta (consumo de tabaco, alcohol, etc.) incide un 30%, los factores socioeconómicos un 40%, los cuidados clínicos, un 20% y el ambiente construido (el que resulta de la modificación del hombre) un 10%. Es decir, que el 70% de la salud viene determinada por los hábitos adquiridos y el nivel social y de renta que tiene cada individuo.

Y es ahí donde el experto onubense está convencido que hay que incidir. ¿Qué hay de diferente en Huelva para que la mortalidad sea mayor que en otras provincias?, se preguntó ayer en más de una ocasión. La respuesta siempre fue la misma: hay que intentar analizar esos componentes que se ha demostrado que pesan en el resultado final. Igualmente, al hablar de cáncer el diagnóstico prematuro es la base para poder obtener buenos resultados. De ahí que el experto de la Junta de Andalucía califique de “esencial” la “precocidad” en la diagnosis.

El estudio Distribución geográfica de los tipos más frecuentes de cáncer en la provincia de Huelva, realizado en 2014 por el investigador de la Universidad de Huelva Manuel Jesús Viñas es otra de las fuentes que refrendan las mismas conclusiones que ayer resaltó Gurecelain. En el documento se pone de manifiesto que en términos generales, las tasas de incidencia provinciales calculadas para las principales localizaciones tumorales, a partir de los datos del Registro Poblacional de Cáncer de Huelva, muestran valores “similares a las tasas de incidencia estimadas para España y la Unión Europea”.

Huelva es una de las provincias con peor percepción de salud y peores niveles de renta

Y aquí también se resalta la importancia de las condiciones sociales y económicas de la población en los resultados. Muchos cánceres pueden tener un mejor pronóstico si son detectados en sus estadios iniciales pero no todos los grupos sociales acuden a las consultas médicas con la misma frecuencia. Además, según la investigación de Viñas, entre los estratos sociales más desfavorecidos se ignoran los síntomas de la enfermedad, excepto los más graves; no solo por sus limitados conocimientos y habilidades en el procesamiento de la información, sino también por la falta de información que maneja su círculo de allegados; es decir, la información con que se cuenta en las redes sociales de las que forman parte.

Efecto directo de hábitos y factores externos

Llamativo resulta el análisis de diferentes datos entre técnicos y expertos que han participado en la elaboración del Registro Andaluz de Cáncer. Estudian cuarto tumores (pulmón, colon, mama y vejiga) y su comportamiento ante agentes externos o conductas determinadas, hasta el punto de comprobar cuántos casos se suprimirían en el supuesto de anular también esos factores. Así, en el caso del cáncer de pulmón, se descartaría el 80% de los casos si se prescindiese del tabaquismo; el 6% de ellos no se desarrollaría si no hubiera contaminación ambiental. Y ante este segundo dato el aforo enmudeció “porque desmonta la percepción social que hay en Huelva en base a fundamentos que muchas veces no se sabe de dónde vienen y se han convertido en una herramienta arrojadiza entre los políticos”, como destacó el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández. “Hay tensión social y posiblemente no se haya sabido transmitir a la sociedad la realidad actual”, argumentaba el conferenciante ante un aforo que insistió en la necesidad de hacer “más partícipes” a la sociedad de estudios y análisis como los que ayer se mostraron en el desarrollo del Foro Gerardo Rojas.

Siguiendo con ese estudio, se comprueba que el 40% de los casos de tumores malignos de vejiga o el 12% de los de colon no existirían si se anulase el tabaquismo. Lo mismo ocurriría con el 22% de mama o el 7% de colon si se prescindiese del alcohol. O de otro 22% de mama y el 14% de colon si se eliminase la obesidad. Con todo, se pone de manifiesto una vez más que los hábitos son decisivos en el desarrollo de la enfermedad.

Diferencias por género

Entre los datos que manejan los expertos a la hora de estudiar la incidencia del cáncer se encuentran los que diferencian entre capital y provincia y en este caso, la ciudad siempre muestra una incidencia algo superior a la que presenta la provincia, “algo que no es exclusivo de Huelva”. En el estudio del género ocurre algo similar porque en el caso de la salud de ellos “se restan seis años de vida sobre la mujer”. ¿El motivo? Que las mujeres “se cuidan más y van antes al médico, por lo que la enfermedad se detecta de forma más precoz”.

Gurucelain basa sus análisis en fuentes oficiales como la OMS, el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Salud Carlos III, la Encuesta de Salud de Andalucía y el Registro de Cáncer Andaluz para llegar a estas conclusiones. Y es que entiende que “en cuestiones de salud y sobre todo de cáncer no se puede mantener un debate sobre creencias”. Tampoco en un ambiente “crispado” porque “sólo cuando hay un ambiente sereno” se puede hacer una radiografía que muestre la imagen más fiel de la realidad.