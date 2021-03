La igualdad como asignatura

La educación en igualdad es uno de los aspectos que se trabajan en los centros educativos, aunque un día como hoy se pongan más en el foco con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las actividades que fomentan la equidad entre hombres y mujeres son muy variadas y adaptadas a la edad de los escolares. Así las plantea el sindicato Ustea, que ofrece a los docentes propuestas didácticas agrupadas en temáticas con iniciativas para desarrollar en clase.

Con motivo del 8-M las unidades didácticas persiguen un análisis de las desigualdades. Entre los objetivos están la visibilización de la aportación de las mujeres, ayudar a la creación de un espíritu crítico, destacar la contribución del feminismo en las sociedades desarrolladas y valorar la lucha de tantas mujeres por sus derechos, entre otros.

Por ejemplo, una de las actividades para escolares de 12 a 15 años, se trabaja en la corresponsabilidad en el hogar, en una toma de conciencia de la cantidad de trabajo no remunerado que hay que realizar y una reflexión crítica respecto a determinadas conductas que impiden la plena igualdad de oportunidades. Otro de los objetivos es aprender a valorar el trabajo doméstico y de cuidados, del que tradicionalmente se ha ocupado la mujer.

Las propuestas de Ustea tienen en la lucha contra la violencia de género otra de sus temáticas. Bajo el título de No sólo el virus mata, el sindicato propone para los más pequeños, de 0 a 3 años, actividades orientadas al respeto a las diferencias, de 3 a 6 años se habla de las tareas del hogar y quién se encarga de ellas. De 9 a 12 años, las propuestas van más encaminadas a la sensibilización y también a que aprendan a identificar determinados comportamientos que no deben ser normalizados ni banalizados, como el acoso on line, especialmente peligroso en la actual situación de pandemia.

Cada año, el sindicato elabora también el calendario Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo, dedicado en 2021 a escritoras. Este mes es el turno de las autoras del Barroco, con ilustraciones de Juliana Morell y María de Zayas firmadas por Patricia Fidalgo. Cada día se recuerda una efeméride protagonizada por una mujer o de algún logro en pos de la igualdad. En marzo, además del Día de la Mujer, se recuerda que el 30 es el Día Internacional de las Empleadas del Hogar.No sólo del 8-M vive la igualdad entre sexos.