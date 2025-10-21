Huelva acoge esta semana el mayor ejercicio militar en España de defensa anti drones, el Atlas 25

Misil de tipo Mistral, en primer término, en una imagen de archivo de un ejercicio de la Armada en 2015.

Huelva acoge desde este lunes un espectacular despliegue militar para el mayor ejercicio de integración de sistemas aéreos no tripulados (drones) hecho en España, el Atlas 25, en el que participan diferentes unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, junto a unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en un mando único.

Las prácticas se desarrollan hasta el sábado, a lo largo de seis días, en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro, situado entre Mazagón y Matalascañas, y cuenta con fuego real, entre diferente armamento, con misiles tierra-aire de tipo Hawk y Mistral.

El Ministerio de Defensa ha informado que el ejercicio está liderado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y organizado por el Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y dirigido por el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 del Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra.

El Atlas 25 se ha planteado para responder de forma efectiva ante una amenaza aérea multi-capa, y en especial contra drones militares, los sistemas aéreos no tripulados (UAS, en inglés), en un hipotético ataque exterior.

Las prácticas contemplan el lanzamiento de misiles Hawk y Mistral, entre otros, y prácticas de fuego real desde helicópteros contra blancos aéreos no tripulados, entre otras maniobras que se desarrollan desde este lunes y hasta el sábado.

Misil antiaéreo de tipo Hawk, en unas maniobras del Ejército en la provincia de Cádiz. / Paco Guerrero

El sistema de misiles Hawk, según recoge el Ejército de Tierra en su web, es de fabricación estadounidense, tiene un alcance de 40 kilómetros, con techo de 18 kilómetros, y velocidad sostenida de crucero de Mach 2,5, con capacidad para detección, identificación, seguimiento y destrucción de objetivos aéreos a media y baja altura. Por su parte, el sistema antiaéreo Mistral, de fabricación francesa, tiene un alcance de 6 kilómetros, con 3 kilómetros de techo, que puede alcanzar una velocidad de 2,5 Mach y un tiempo máximo de vuelo de 14 segundos, utilizado para la defensa a baja y muy baja cota de unidades de maniobra.

Además de los miembros de los tres ejércitos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, participan en el ejercicio Atlas 25 empresas nacionales, universidades y centros de experimentación de las FAS, en lo que se entiende desde el Ministerio como una "excelente oportunidad de colaboración para seguir impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico (I+D) de las capacidades de defensa aérea (C-UAS).

El general de ejército y Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Amador Enseñat y Berea, estará este miércoles en Huelva, entre otras autoridades, para una jornada de de puertas abiertas a los medios de comunicación, en la que se expliquen los detalles y la importancia de este ejercicio desarrollado en Médano del Loro, que cuenta con un espacio de exclusión en torno a las 250 hectáreas.