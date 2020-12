La huelga de la estiba en Bilbao hace a Huelva ser el quinto Puerto nacional

La paralización de las actividades marítimas en el puerto bilbaíno de El Abra, propiciaron que en el mes de octubre, Huelva haya conseguido desbancarle como quinto más importante de todo el país, según el balance de Puertos del Estado consultado por Huelva Información. La buena noticia es que, por malas que sean las cifras en los dos últimos meses del año, los muelles del Puerto Exterior no bajarán del sexto lugar en todo el país. La mala noticia es que, en efecto, las previsiones que quedan hasta el cierre del ejercicio no auguran nada bueno, sino todo lo contrario.

La práctica paralización de las actividades en la refinería de Cepsa, el principal cliente del Puerto de Huelva y responsable de casi el 80% de las toneladas que se mueven por sus instalaciones, hace prever que los números de noviembre y previsiblemente de diciembre, sean especialmente malos. La demanda de petróleo ha caído en picado debido fundamentalmente al desplome del tráfico aéreo en todo el mundo, los principales consumidores de combustible. Estos meses se han aprovechado para almacenar los productos petrolíferos refinados y llenar las reservas de sus instalaciones, hasta que estas también han alcanzado sus niveles máximos, de ahí el ERTE que se ha acordado con la plantilla por parte de la energética.

En lo que se refiere a octubre, el descenso de un 10,66% experimentado por al tráfico portuario en Huelva, ha sido más que suficiente para sobrepasar el desplome de la actividad en Bilbao, que perdió en los diez primeros meses del año casi un 14%, en especial en el último mes. En cualquier caso, lo que separa a ambos son apenas 338.774 toneladas, algo que será superado tras confirmarse la caída de actividad en noviembre.

Pese a todo, el descalabro sufrido por un puerto de similares características que el onubense, Tarragona, que competía por un lugar destacado tras Algeciras, Valencia y Barcelona, hace que Huelva pueda cerrar el año, repitiendo como las sextas instalaciones españolas con más tráfico. Entre estas instalaciones sobresale el comportamiento de Cartagena, en una sólida cuarta posición ya que en uno de los peores años que se recuerdan en el tráfico portuario nacional, apenas se deja un 4%, mientras que el conjunto de España cae por encima del 10%.

Buena culpa de ese buen comportamiento de las instalaciones cartageneras, la tienen los graneles líquidos, que apenas se han dejado un 2,71%, mientras que en Huelva (que recupera la tercera posición nacional) la bajada supera el 11%, ligeramente por encima de la media nacional.

El tráfico de sólidos en el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, sí que se queda por debajo de la media nacional, ya que su caída de un 14%, fruto de la pérdida de las toneladas aportadas por el carbón en pleno declive, son mejores que el 16,59% que se alcanza en el resto del país. En este apartado el descenso de Tarragona supera el 34%.

La diversificación perseguida y que comienza a dar sus frutos en el Puerto de Huelva, se ve refrendada por las cifras de Puertos del Estado, que sitúa a Castellón en el décimo lugar en el tráfico de mercancía general con 1,6 millones de toneladas, mientras que por el Muelle Sur se han movido más de un millón en los primeros meses del año. De hecho, Huelva es junto con el puerto de Cádiz, uno de los pocos que se anotan ganancias de todo el sistema portuario nacional que pierde más de un 7%.

Algo similar ocurre al analizar el tráfico de contenedores, donde Huelva es nuevamente una de las pocas instalaciones que puede presumir de números en negro. En efecto, por las instalaciones del Muelle Sur se han movido un 13% más de cajones que el año pasado, cuando se consiguió un nuevo récord en este apartado, más importante todavía si se tiene en cuenta que el conjunto de puertos nacionales ha experimentado una bajada superior al 7%.

Los casi 68.000 teus que han transitado por las instalaciones del Muelle Sur, permiten ser más que razonablemente optimistas sobre el cierre del ejercicio que puede rondar los 72.000 contenedores y unas perspectivas de crecimiento en los próximos meses cuando se concrete de manera definitiva la llegada de Maersk en los próximos días, lo que hace que las seis cifras para el próximo ejercicio sea un objetivo al alcance del Puerto. De hecho, el Puerto de Huelva ocupa la octava posición en España si se tienen en cuenta los contenedores nacionales, ya que fundamenta sus tráficos en el suministro a las Islas Canarias a través de la línea de Baleària y Fred Olsen.

En resumen, la coyuntura sopló favorable para el Puerto de Huelva en relación al resto de instalaciones nacionales y aunque es previsible que el resto de lo que queda de año no sea tan positiva, sí es necesario destacar los esfuerzos llevados a cabo por la Autoridad Portuaria para no depender de unos tráficos concretos. Tal vez, en el peor año que se recuerda para el movimiento de mercancías por los puertos no sólo nacionales, sino de todo el mundo, era el mejor momento para llevar a cabo esta transformación que se espera que de resultado a lo largo del año 2022, cuando las instalaciones que se construyen en el Muelle Sur, comiencen a funcionar a pleno rendimiento y esa tendencia pueda verse reflejada en unos balances que encaran meses complicados hasta que la actividad económica pueda recuperarse en los primeros meses del año que viene.