El casco histórico de Huelva amplía por La Concepción su área peatonalizada

La exposición detalla la necesidad de “ finalizar la peatonalización del eje viario que cruzaba el casco antiguo”, con la incorporación de las calles Méndez Núñez, Plus Ultra y Gravina, también mediante plataforma única, además de “contribuir a la configuración de La Placeta como un nuevo espacio libre de la ciudad ”.

La isla peatonal del centro urbano va a ganarle terreno al mar de tráfico rodado con una de las actuaciones más significativas del plan de peatonalización puesto ahora en marcha por el Gobierno municipal de Gabriel Cruz . Va a completar su cierre la Plaza de las Monjas , casi quince años después de su total remodelación, y se van a ganar para los viandantes las calles Méndez Núñez , Plus Ultra y Gravina , por lo que se habilitará un corredor desde la Casa Colón hasta la Avenida de Alemania, en Zafra , por donde antes transcurría la principal arteria viaria del casco histórico.

Aquella prueba exitosa de Berdigón en 1992

Probablemente pocos recuerdan que había que tener especial cuidado con los coches que pasaban ante el cine Emperador mientras se esperaba en la puerta a una cita para ver una película. Han pasado 28 años desde que esa imagen dejara de ocurrir en la calle Berdigón, que no se incorporó hasta entonces a esa prolongada calle Concepción peatonal que hoy es asumida como parte de la identidad del casco histórico de Huelva. Fue en 1992 cuando se hizo aquella actuación rompedora entonces, convertida en experimento de éxito para lo que vino después. En aquella época era Juan Ceada alcalde, pero no fue hasta nueve años después, ya con Pedro Rodríguez en su segundo mandato, cuando se presentó el plan definitivo para acabar en buena medida con el tráfico en el centro. Se invertían casi 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) para peatonalizar una docena de calles, que incluían las transversales a Berdigón, la calle Tres de Agosto y los primeros tramos de Rascón, Rico y Vázquez López, además de las reformas integrales de la Plaza de las Monjas, la Plaza Niña, La Palmera (Quintero Báez), o la plaza Alcalde Coto Mora (Gran Teatro). Posteriormente, en la segunda, tercera y cuarta fase, se fue ampliando la trama peatonal hacia la Avenida de Italia, dando incluso el salto a la calle Luis de Vargas, reconvertida en plaza. A continuación se terminó de peatonalizar Rascón en su parte final, junto a las calles Marina y Jesús Nazareno, y José María Amo y Periodista Luca de Tena en el entorno del antiguo Mercado del Carmen. Más hubo que esperar, hasta 2010, sólo diez años atrás, para acabar con el tráfico en la Gran Vía, en un proyecto de peatonalización en el que se invirtieron 3 millones de euros y que no contentó a todos, por el recelo de que pudiera suponer un aislamiento del centro. Pero la hostelería ha encontrado en este viario principal un nuevo espacio de desarrollo, potenciado este último año, ya con Gabriel Cruz, con los laterales del Ayuntamiento. Ahora llega la apuesta de verdad.