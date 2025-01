El Gobierno licitará la redacción del proyecto completo del AVE Huelva-Sevilla antes de que termine marzo

Huelva/La redacción de todos los proyectos de plataforma del AVE Huelva-Sevilla se licitará antes de que termine marzo. El Gobierno, según aseguraba este viernes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "licitará en este primer trimestre de 2025 los proyectos de los cinco tramos en los que se divide el estudio informativo de la traza ferroviaria de alta velocidad entre Huelva y Sevilla". Supone una inversión inicial de 20 millones del total de 1.608 millones que se invertirán para construir 95 kilómetros de nueva plataforma, en doble vía de ancho internacional, para que la distancia se recorra a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Eso sí, evitó dar fechas acerca del inicio de las obras y de cuándo estará operativa la línea completa.

Todo ello redunda en que a Huelva y Sevilla le separen 25 minutos, media hora en el caso de los servicios con parada en La Palma del Condado -actualmente asciende a hora y media-. "Estaríamos dotando a Huelva de un ferrocarril del siglo XXI", sentenciaba Óscar Puente, quien también mencionaba que la línea de alta velocidad contará con 30 viaductos, además de con un túnel de cerca de dos kilómetros. "Ya no hay obstáculos técnicos ni económicos para que llegue la Alta Velocidad a Huelva", decía el ministro este viernes en declaraciones a la cadena SER, comprometiéndose a ejecutar, "a continuación" de la redacción de los proyectos, los cinco tramos, si bien reconocía que, "por las mismas necesidades de la obra, será difícil que acometamos los cinco tramos a la vez". En cualquier caso, proseguía, "la voluntad de este Gobierno es hacer la línea completa porque conectar Huelva y Sevilla a 25 minutos es una oportunidad que no podemos desaprovechar".

Los citados tramos son Majarabique – Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción – Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor – La Palma del Condado; La Palma del Condado – Niebla y, por últmo, Niebla – Huelva.

Óscar Puente es contundente con la idea de que el AVE llegará a Huelva, pero se muestra cauteloso con las fechas. Tanto, que la única que ha proporcionado es aquella de marzo como fecha tope para la licitación de la redacción de los proyectos de los cinco tramos. Una actitud que, explicaba, tiene siempre porque "un político responsable tiene que actuar con responsabilidad y no generar expectativas".

Es por ello que meses atrás sembraba dudas acerca de la llegada o no de la alta velocidad. "Es cierto que no he sido siempre contundente con el AVE", reconocía, pero "cuando un técnico te advierte de que una infraestructura puede generar dificultades, lo responsable es no generar expectaciones. Me decían que era difícil por la declaración de impacto ambiental (DIA), por la complejidad de esta infraestructura en un entorno natural como el de Huelva. Y ante esa información, tenía que ser responsable y decir cosas que no gustan", ponía de manifiesto. Sin embargo, añadía, "para mí fue también una sorpresa cuando llegó la DIA, y hoy puedo decir que ya no hay obstáculos para el AVE", toda vez que insistía en que, "donde veo posibilidades, vamos hacia adelante, y si no las veo, soy muy claro y digo que no".

Sobre el AVE, Óscar Puente recordaba "el historial de anuncios que ha tenido en Huelva". "Genera escepticismo el hecho de que un político prometa algo que otro ha prometido con anterioridad", señalaba, afirmando que entendía a la ciudadanía onubense tras los 'tira y afloja' en relación a la alta velocidad. En este sentido, explicaba que las infraestructuras tienen cuatro fases, "el estudio de viabilidad, que determina si hay correlación entre la inversión y el beneficio socioeconómico de la infraestructura; el estudio informativo -aprobado definitivamente el 9 de diciembre-, que define el trazado de la infraestructura con el máximo detalle, sometiéndose a una DIA; la redacción del proyecto, a la que nunca llegó Huelva y ahora va a llegar; y la licitación y ejecución de las obras".

Durante su intervención, Puente lamentó que "Huelva ha carecido de voluntad inversora durante muchos años" con "un histórico déficit en general y especialmente en materia ferroviaria" y apuntó que "todas las provincias de España dicen que es de las peor tratadas pero Huelva, si no es la peor tratada, es una de las peores", al tiempo que esgrimió que "estamos trabajando para reducir esto y creo que lo estamos consiguiendo".

Dijo también que este año se ha "batido el récord de inversiones en la provincia de Huelva" superando "los cien millones de inversión ejecutada, 108 millones en concreto", con "la estimación de cierre prevista para el año 2024". "Es un auténtico récord de recursos de este ministerio en la provincia. Significa duplicar lo que se invertía en los años anteriores al año 2018 y tendríamos que retroceder más de 20 años para encontrar cifras de inversión similares", señaló.