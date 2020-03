Los forenses de Huelva extremarán la precaución en las autopsias por el coronavirus

La Justicia onubense también trata de poner freno al coronavirus con distintas acciones de contención. La Junta de Andalucía anunció ayer que entre hoy y mañana se instalarán "dispensadores de solución de alcohol desinfectante en todas las sedes judiciales de Huelva y provincia".

Igualmente, la Consejería de Justicia informó de que "se han dado instrucciones a la empresa de limpieza a fin de que extreme el cuidado en cuanto al cumplimiento de provisión de material de higiene (jabones de manos, papel de secado, papel higiénico...)", tal y como habían reclamado los sindicatos.

La Administración autonómica ha elaborado un protocolo específico para el personal del Instituto de Medicina Legal (IML), que tiene su sección más llamativa en las recomendaciones para el Servicio de Patología, estableciendo pautas para que se extremen las precauciones al realizar las autopsias, especialmente si el cadáver es de un fallecido por Covid-19 o por una afección respiratoria que levante sospechas.

Así, como indicó ayer la Consejería a este periódico, se debe reducir al mínimo el número de personas en la sala de autopsias, "todos los participantes deben llevar mascarillas de alta eficacia y protección ocular integral, guantes, batas impermeables de manga larga". Los forenses deben evitar técnicas que generen aerosoles (como la sierra eléctrica), desinfectar todas las superficies que hayan estado en contacto con el cadáver y seguir un protocolo especial para la toma de muestras, que en caso de sospecha o confirmación de la enfermedad se deben remitir al Centro Nacional de Microbiología.

El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, manifestó a este diario que seguirán las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente aprobó ayer una instrucción de actuaciones para adaptar el servicio a las recomendaciones sanitarias.

Además de las principales normas de higiene, el órgano de la judicatura recomienda "la aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal y laboral, el fomento del teletrabajo o la dispensa del uso de la toga para los abogados en los actos procesales en los que sea preceptiva".

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, explicó ayer a este rotativo que "hemos abierto un expediente gubernativo para centralizar toda la información y dictar una nota de servicio, básicamente, comunicando el decreto de la Fiscalía General y estableciendo como criterio que los fiscales que no tienen servicio, guardias, juicios, se queden trabajando en casa". En el caso de los juzgados con guardias de disponibilidad (no permanentes), como son La Palma, Moguer, Valverde y Aracena, se intentará "no ir y utilizar la videoconferencia".