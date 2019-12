Así son los otros finalistas a los que ha ganado Hugo con su tambor

Toda España habla de Hugo Molina, el pequeño de Palos de la Frontera que se proclamó el ganador más joven de la historia de Got Talent gracias a su habilidad con el tambor. Hugo era el gran favorito antes de comenzar la final y no defraudó con su puesta en escena navideña y su interpretación del tradicional Campana sobre campana, pero no lo tuvo nada fácil.

Hugo venció ante rivales de enorme calidad y talento como Ismailah, el Magodelucass y Leví y Estrella. Todos hicieron méritos, pero ninguno llegó a la altura de Hugo para llevarse el premio de los 25.000 euros.

Ismailah interpretó Yolanda, lo que provocó la emoción de Edurne junto al resto de los miembros del jurado.

Leví y Estrella ofrecieron un ejercicio de fuerza, agilidad, destreza y plasticidad con una coreografía que levantó de los asientos a los espectadores.

El cuarteto de finalistas lo completó el Magodelucass con un número propio de estas fechas. En 24 horas preparó su actuación y elegió una personas del público con un décimo de lotería que fue capaz de adivinar con una baraja totalmente nueva.