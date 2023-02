Una final de preliminares con lleno en el Gran Teatro de Huelva

Por fin se escuchó en el concurso nuestro Himno del Carnaval. Supongo que se ha dejado para este día, el último de preliminares, me alegro enormemente. Rectificar siempre es de sabios y si se hace para bien, bienvenido sea. El ambiente en la sala es espectacular, todo vendido, anda que no estará contenta la Fopac, sólo un día no ha colgado el cartel de no hay billetes, aunque eso de no hay billetes es lo normal.

El primer grupo es mi murga especial, me siento representado totalmente. Somos mi cuñao y yo. Cuñaos on tour, aunque nosotros nos llevamos bien. Gran interpretación del personaje, afinación muy cuidada y letras cachondas y muy al tipo. Me han gustado mucho. Manu, sabes donde trabajo, jajaja.

Los tarántula, agrupación nueva que trae un autor de los guenos, pasodobles y cuplés elegantes y cachondos, en el poputri se nos vienen abajo.

La banda de los garrapata, para mí, la sorpresa, será que no esperaba a este grupo pero la verdad es que sorprendieron. Fresco joven y con su punto de gracia. Agrupación que va a dar dolores de cabeza como encuentren a alguien que les dé fuego.

La comparsa Vigía, centinelas de una torre vigia, magnífica puesta en escena, tanto que los que estábamos en la sala nos hartamos de humo para conseguir el efecto deseado, me quedo con su primer pasodoble, donde dicen las cosas que de verdad sienten y que todo el mundo no se atreve a decir. La Fopac debe ser algo más que un “sí guana “ a todo. Enhorabuena, decir las verdades os hace más libres.

Hasta aquí hemos llegado, no lo digo yo, lo han dicho ellos.Mañana más..