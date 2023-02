Carnaval Colombino: Todas las agrupaciones que pasan a semifinales

La fase de preliminares del Carnaval Colombino concluyó este sábado y ya se conoce la relación de agrupaciones que pasan a semifinales y que, por ende, están más cercas de ganar el concurso. Las semifinales arrancan este domingo y finalizan el próximo jueves.

En murgas, acceden a semifinales Los Embusteros (Ayamonte), Nos vamos de Putin (Huelva), To pa mí. Los Interesados (Punta Umbría), Hasta aquí hemos llegado (Punta Umbría), El regalito de mi hermana (Huelva), A quién le importa lo que yo haga (Bollullos), FP (Valverde), La banda de los garrapata (Huelva), Ahora que estamos aquí nos vamos a ir (Huelva), No te vayas a espantar. El juicio final (Huelva), Los agarraos (Punta Umbría) y FM: Hoy no me puedo levantar (Huelva).

En comparsas, Los garrapata (Huelva), Los monstruos (Ayamonte), El ejército de Dios (Huelva), Los Nadie (Punta Umbría), Los tarántula (Valverde), El sacrificio (Bollullos), La vieja verde (Huelva), Los lagrimistas (Sevilla) y Vigía (Huelva).

Por último, pasan en coros La fiera (Sevilla) y La jugada maestra (Huelva), mientras que en cuartetos lo hacen El plan Bellavista (Huelva) y Dejad que los niños se acerquen a mí (Huelva)