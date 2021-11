El 20% de la provincia de Huelva todavía no tiene acceso a fibra óptica

Lo digital es el eje del progreso. Así lo hacen ver las líneas estratégicas de las Administraciones en busca que toda la sociedad se suba al tren de las nuevas tecnologías ya no para el futuro sino para el propio presente. En esta labor de digitalización, la conectividad juega un papel fundamental en el territorio. De momento, el acceso a fibra óptica en la provincia de Huelva se acerca al 80% del territorio. “Tenemos algunos puntos grises todavía que terminar, en algunas aldeas y pueblos donde la conectividad no ha llegado al 100%”, expresó la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón. Son, temas de “permisos a la hora de pasar el cableado y se han quedado algunas zonas no conectadas pero estamos casi a un 80%. Y ahora estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para llegar a todos esos puntos que hemos detectado que no está llegando la cobertura digital tal cual”.

En este sentido, la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, señaló que el objetivo del Gobierno de España, a través de su Agenda Digital, es que a final de 2025 el “100% del territorio tenga acceso a 100 megabytes por segundo. No solamente fibra óptica porque en territorios rurales se puede llegar con satélite o con otras tecnologías. La importancia es que no haya ninguna zona gris”.

La presencia de Carmen Artigas ayer en Huelva se debió a un encuentro de trabajo con la presidenta de la Diputación de Huelva. En este sentido, la institución provincial aprovechó la visita para conocer de primera mano los cauces administrativos que serán necesarios para la llegada de fondos que impulsen los proyectos relacionados con la innovación y la digitalización en la provincia de Huelva. En este marco, la Diputación dio a conocer a la secretaria de Estado los proyectos en los que está trabajando y los que se pondrán en marcha en un futuro. Así, Limón recordó iniciativas como la Red de Servicios Inteligente, el ahorro energético, el turismo inteligente, entre otras.

Limón felicitó al Gobierno Central por la llegada de recursos económicos procedentes de Europa y que “tendrán por destino la recuperación de nuestro país, nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia. Serán recursos esenciales además para combatir además una de las mayores dificultades que presenta el país y que afecta especialmente a dificultades que afrontan territorios como Huelva y su provincia, la despoblación”.

El papel de las diputaciones, señaló Limón, “es de vital importancia para que esos recursos lleguen a los municipios. De ahí la presencia hoy aquí de la secretaria de Estado. Además de abordar y conocer los proyectos, vamos a trabajar también en los cauces administrativos que serán necesarios para que esos fondos lleguen a su destino”. Para la presidenta, “se trata de conocer las claves de las diferentes convocatorias y los distintos proyectos que va a poner en marcha el Gobierno de España con el objetivo de revolucionar nuestros ayuntamientos, a los autónomos y a las pequeñas y medias empresas, y sobre todo, a la sociedad civil”.

Por su parte, Carmen Artigas, reseñó que el 2021 es el año de la recuperación económica, y que pasa por la clave digital. En este sentido expresó que la provincia de Huelva cuenta con unas 12.000 empresas de menos de 49 trabajadores y “es muy importante que nadie se quede atrás”. Así, anunció que el Gobierno presentará el jueves el kit digital, una serie de ayudas para las pymes españolas. En la primera fase, que se abre ahora, está enfocada para empresas entre 10 y 49 trabajadores, y concretamente en la provincia de Huelva hay 885 empresas con esta característica. “Vamos a dar subvenciones directas a fondo perdido” en función del tamaño de las empresas para que “lo puedan gastar en adquirir productos y servicios de ámbito digital” como por ejemplo “presencia en web, gestión de procesos automatizados, comercio electrónico...”, es decir, “todo lo que significa dar un salto cualitativo a su transformación digital para ser más competitivos”. Artigas visitó la empresa Alfalite, donde además estuvieron presentes 11 empresas, todas Startups, dedicadas a la digitalización en cualquiera de sus fases productivas u objetivos.