La Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo de Huelva homenajeará a María Clauss, fallecida en el accidente de Adamuz

Huelva capital acogerá por primera vez la VII Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo, una cita cultural ya consolidada que se celebrará del 5 al 8 de febrero de 2026 en el Espacio Santa Fe, aunque las exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 28 de febrero. El accidente de Adamuz ha convertido esta feria en un homenaje a María Clauss, reconocida fotoperiodista onubense fallecida en la tragedia ferroviaria y colaboradora habitual de esta muestra.

La Feria está organizada por la Fundación Olontia, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Eurociudad del Guadiana, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, entre otras entidades públicas y privadas, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Asociación portuguesa de fotografía 1/4 oscuro, reuniendo en esta edición a 17 artistas, nueve del Algarve y ocho de Andalucía, reforzando así el carácter transfronterizo y de encuentro cultural que define este proyecto.

Esta feria será este año un homenaje a María Clauss, reconocida fotoperiodista onubense fallecida en el accidente de tren, colaboradora habitual de esta muestra, autora de la fotografía que protagoniza el cartel y protagonista de la mesa redonda del sábado.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que "para el Ayuntamiento de Huelva es un verdadero motivo de satisfacción presentar una feria ya consolidada, con una identidad muy clara, que por primera vez se celebra en la capital y además en un espacio tan singular como Santa Fe" y ha subrayado igualmente la importancia del Espacio Santa Fe como "ejemplo de recuperación del patrimonio al servicio de la ciudadanía", señalando que "defender el patrimonio no es solo conservar edificios, sino activarlos, llenarlos de contenido y hacerlos útiles para la ciudad".

En este sentido, ha señalado que la celebración de esta feria "permitirá mostrar todo el potencial cultural de un espacio concebido como lugar vivo, multifuncional y abierto". Asimismo, el concejal ha puesto en valor el "carácter transfronterizo" del evento, indicando que "esta Feria refuerza la vocación de Huelva como ciudad de encuentro, como puente entre Andalucía y el Algarve, y como territorio creativo conectado con su entorno".

Por su parte, el diputado provincial José Carlos Roda, responsable de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local, ha asegurado que "este encuentro de arte y cultura tras siete ediciones se ha convertido en un referente en la región, demostrando que el arte no entiende de fronteras y que el Guadiana, más que separarnos, nos une en un mismo espíritu creativo".

La presentación de la feria también ha contado con el apoyo de la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, que ha destacado "el apoyo de las tres administraciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento a esta iniciativa de la Fundación Olontia que supone una programación exquisita en el espacio Santa Fe que está demostrando las oportunidades que supondrá para Huelva" y ha destacado la importancia "establecer un hilo emocional entre Andalucía y Portugal, llamando la atención sobre el dato de que el 50% del turismo extranjero es luso".

Por su parte, Pablo Sycet desde la Fundación Olontia, ha señalado que "tras el éxito de participación de las seis primeras ediciones, --la última de ellas celebrada en la Eurociudad del Guadiana--, la organización afronta este nuevo reto celebrando esta feria en un magnífico enclave de la capital onubense ofreciendo a la población una muestra de las manifestaciones artísticas de 17 artistas de países vecinos al sur del sur, convirtiendo a Huelva en el lugar de referencia del arte contemporáneo en la península estos cuatro días".

Instituciones organizadores en la presentación de la VII Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo este lunes. / M.G.

CUATRO DÍAS DE CULTURA ABIERTA

La VII Feria Transfronteriza de Arte Contemporáneo ofrecerá durante cuatro días una intensa programación cultural abierta y gratuita, con exposiciones, visitas guiadas, mesas de debate, proyecciones, conciertos, presentaciones de libros, poesía y actividades educativas dirigidas a todos los públicos. Además, las exposiciones permanecerán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026.

Las actividades comenzarán el jueves 5 de febrero, a las 19:00, con el acto oficial de inauguración en el Espacio Santa Fe, que contará con la participación de representantes institucionales y de la organización. A continuación, a las 19:30, tendrá lugar una visita comentada a la Feria y a las tres exposiciones complementarias que acompañan esta edición: Gráfica andaluza contemporánea en la Colección Olontia de Arte Contemporáneo, Escrito sobre tu pecho, pintado sobre tu espalda: la música en el arte textil y Héroes de papel.

La jornada inaugural concluirá con un concierto del proyecto Voyage Project, que propone un diálogo musical entre Portugal y España. El viernes 6 de febrero estará dedicado a la vertiente educativa y reflexiva de la feria. Durante la mañana se desarrollarán visitas guiadas dirigidas a alumnado de distintos centros educativos de la ciudad. A las 12:30 se celebrará la mesa de debate Las artes plásticas y la Inteligencia Artificial, con la participación de artistas y profesionales del sector, moderada por Pablo Sycet.

A las 13:30, la música volverá a la Plaza de Santa Fe con una sesión del DJ A. Barba. Tras el descanso, la programación continuará por la tarde con proyecciones de videoarte del Algarve y Andalucía, comisariadas por Hernando Urrutia, seguida, a las 17:30 de Lunas de Nueva York, dirigido por Juan José Ponce, sobre el viaje que en 1929 realizó Federico García Lorca a Nueva York. La jornada se completará con la presentación del libro EX. Exorcismos de memoria, de J. J. Díaz Trillo, y la conferencia musicada AntropoMúsica de ida y vuelta, a cargo de Raúl Rodríguez.

El sábado 7 de febrero arrancará a las 10:00 con un rally fotográfico por la Huelva británica, organizado conjuntamente por asociaciones fotográficas portuguesas y onubenses. A lo largo de la mañana se ofrecerán visitas comentadas a la feria para todos los públicos, y a las 12:30 tendrá lugar una mesa redonda en homenaje a María Clauss, y el Festival de fotografía Fest-Comarcas.

A las 13:30, la Plaza de Santa Fe acogerá el concierto de Israel D. Gutiérrez. Por la tarde, una nueva oportunidad, a las 17:30, para disfrutar de Lunas de Nueva York, dirigido por Juan José Ponce, sobre el viaje que en 1929 realizó Federico García Lorca a Nueva York. Seguirá, la presentación del libro Todo va a salir bien, de José Luis Piquero.

La poesía tomará el relevo a las 19:30 con el encuentro Poesía en la frontera, dedicado a la creación poética del Algarve y Andalucía, y la jornada concluirá con el concierto de Fabia Rebordão & Jorge Fernando, representantes destacados de la música portuguesa contemporánea. La feria se despedirá el domingo 8 de febrero con una última jornada abierta a la participación ciudadana.

A las 11:00 se celebrarán visitas comentadas a la Feria de Arte Contemporáneo, seguidas de la presentación de Los labios de la herida de Estela Rengel, en un mano a mano de su autora con Francisco Javier Sánchez Durán. A las 13:30, la clausura tendrá lugar en la Plaza de Santa Fe con la actuación de Planeta Jondo, la entrega de premios del rally fotográfico y las valoraciones finales de la organización y los participantes.

Tanto la feria como las exposiciones complementarias permanecerán abiertas al público hasta el 28 de febrero de 2026, ampliando así el alcance y la participación de la ciudadanía.