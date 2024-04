La felicidad del equilibrio emocional: estrategias prácticas

No sé tú, pero yo he pasado recientemente unas semanas con esa sensación de estar haciendo malabares con todo lo que tenía que gestionar: el trabajo, mi familia, mi salud, mi vida social… Intentamos mantener todas las pelotas en el aire sin perder la cordura, y no siempre es fácil. Por eso hoy te sugiero algunas técnicas más que probadas que espero que te ayuden a manejar tus ‘pelotas’ con habilidad y mucha inteligencia emocional.

Y es que, en un mundo que no se detiene, donde los plazos apremian y las expectativas –¡ay las expectativas!- siempre son altas, el estrés se convierte en un desagradable compañero de vida. Por eso, tener a mano estrategias prácticas y efectivas para alcanzar el equilibrio con relativa facilidad, es la mejor opción para mejorar tu bienestar personal y también tu rendimiento profesional.

Antes una advertencia. Ojo a navegantes. No hay fórmulas mágicas ni varitas escapadas del colegio Hogwarts. Lo que te traigo funciona si lo integras en tu vida como hábitos saludables para tu felicidad.

Hábitos que te acercan a la felicidad del equilibrio emocional

Priorizar y delegar. Acostúmbrate a diferenciar importancia de urgencia y decidir cuáles de tus tareas requieren tu atención inmediata y cuáles puedes delegar. Piensa en esta habilidad como en el acto de equilibrar platos en varillas: cada plato necesita un momento preciso para ser impulsado y mantenerse en movimiento sin caer. Pregúntate: ¿esto requiere mi atención ahora o puedo programarlo para más tarde? ¿Quién más podría encargarse de esta tarea?

Técnica Pomodoro para el trabajo eficaz. Funciona como los intervalos en un entrenamiento físico que alterna esfuerzo intenso con recuperación para optimizar los resultados. Así que, si puedes, divide tus tareas en intervalos de tiempo de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Esto ayuda a aumentar la concentración y disminuye la fatiga mental.

Ejercicio regular. Es un clásico. No subestimes el poder del ejercicio para ventilar el estrés. Se parece a abrir las ventanas de una habitación cargada: renueva el aire y aclara la mente. Una caminata rápida, yoga, pilates o cualquier actividad que disfrutes, puede ser tu mejor aliada contra el estrés.

Meditación y respiración consciente. Otro clásico que, llevado a hábito, imprime cambios evidentes. Imagina que tu mente es un cielo lleno de nubes que son los pensamientos y las preocupaciones, y la meditación o el mindfulness son el viento que las despeja suavemente. Dedicar incluso solo tres o cinco minutos al día puede ser profundamente transformador.

Conexión social. No te aísles. Compartir tus preocupaciones con alguien de confianza puede ser tan liberador como terapéutico. Además, esto fortalece tus relaciones, algo esencial para un apoyo emocional duradero, similar a cómo las raíces de las plantas se entrelazan en el suelo para sostenerse mutuamente.

Gestión del tiempo efectiva. Utiliza herramientas como calendarios, listas de tareas, Apps, y todo lo que te ayude a tener una visión clara de tus obligaciones. Haz backups regulares de tu cabeza en esas herramientas. Te ayudará a reducir tensión, saber hacia dónde vas y qué pasos dar a continuación, asegurando que no pierdes tu valioso tiempo en distracciones.

Son hábitos que muy posiblemente ya conocías. Ojalá verlos escritos te motive a integrar alguno de ellos en tu día a día. Por ti, por quienes te rodean, por todo el mundo: cuídate.