Muere el hombre herido por la caída de un toldo en Gibraleón: el temporal deja una víctima en Huelva

Estado en el que quedó la terraza tras el derrumbe del toldo por el viento este miércoles.

El temporal que ha asolado Huelva esta semana se ha cobrado una víctima mortal. Se trata del hombre de 53 años, y vecino del municipio olontense, herido por la caída de la estructura de un toldo en un delador de la calle Juan XXIII, a causa del fatídico temporal que asoló a Huelva el pasado miércoles.

Tras el incidente, un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atenderlo, ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Fue reanimado por los sanitarios, estabilizado y trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, y donde finalmente ha fallecido.

Así pues, al hombre se le está practicando la autopsia durante la mañana de este viernes, y cuando finalice será trasladado al tanatorio municipal.

Dos días de luto en Gibraleón

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Palanco, ha confirmado el fatal desenlace en los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento olontense, en el que se ha expresado sus "más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento de gran dolor y pérdida".

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro vecino y vamos a seguir trabajando para ayudar a los afectados", asegura en el comunicado, que concluye reiterando el apoyo a la familia de la víctima: "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Diego en este momento difícil".

El Ayuntamiento de Gibraleón ha comunicado que las banderas del edificio consistorial "ondearan a media asta en señal de luto durante los días 1 y 2 de noviembre".

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó las provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevara el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346).