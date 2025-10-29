Persona herida en Gibraleón por la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII

Una persona ha resultado herida en Gibraleón por la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII y el centro médico de Ayamonte, situado en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada del agua en sus instalaciones; e incluso varios coches han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa de la localidad costera.

Medio centenar de incidencias se han registrado en la provincia de Huelva debido al temporal. De hecho, desde las 9:00 los avisos se han sucedido en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas en las salas del 112 alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problema en el alcantarillado y caídas de árboles.

En Villablanca dos personas han quedado atrapadas en interior de una vivienda y se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez en Cartaya. También se ha alertado de anegación de una tienda en la calle Punta Umbría de Ayamonte. En Huelva capital se ha anegado una nave en el polígono industrial La Paz y hay anegaciones de la Plaza Pensamiento y en viviendas en la avenida Santa Marta, un árbol cayó sobre un tejado.

En cuanto a las carreteras, hay acumulaciones de agua en la carretera H-9013, que comunica San Bartolomé de la Torre con Cartaya; y en Isla Cristina la caída de un cable de luz ha atravesado la vía en la HU-3300.

En la provincia de Huelva se han activado los Planes Territoriales de Emergencias (PTEL) en doce pueblos: Ayamonte, Beas, Cartaya, Castaño del Robledo, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, Villablanca. Estos se suman a los cinco ya vigentes en Sevilla: Osuna, Utrera, Castil-blanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache.

Está activo el aviso rojo por lluvias en el litoral de Huelva, así como en el Andévalo y Condado por precipitación acumulada en una hora de 60 litros. Además, se contemplan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte y se prevé que en las próximas horas se extienda hacia el noreste. También se mantiene el aviso naranja por lluvias en todas las comarcas de la provincia de Huelva.