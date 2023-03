El exalcalde Pedro Rodríguez ya tiene su avenida en Huelva

La 'Avenida Alcalde Pedro Rodríguez González' ya es una realidad en Huelva. El que fue regidor de la ciudad durante 20 años deja su huella en una de las zonas más emblemáticas y simbólicas que él mismo configuró durante su mandato en la capital.

"Me siento como si estuviera tocando el cielo con las manos", confesaba el ex edil a Huelva Información momentos antes de destapar el rótulo que da nombre a su avenida, en la esquina de la prolongación de la avenida de Andalucía con la calle Vicente Ferrer.

Pedro Rodríguez se ha mostrado feliz y orgulloso del "gran cariño recibido", en un acto en el que han estado presentes la corporación municipal, sus familiares más cercanos, compañeros del Partido Popular y amigos de la política, como la ex ministra onubense Fátima Báñez. "Estoy muy feliz. Tengo la sensación del labrador que ha estado sembrando semillas durante 20 años y que hoy recoge una cosecha que, seguramente, será mayor de la que yo esperaba, pero que me llena el alma", contaba emocionado. El ex alcalde ha celebrado que su nombre forme parte del callejero onubense, en concreto en "una de las entradas más bonitas que hay en Andalucía". Un reconocimiento que le hace "inmensamente feliz", como muestra del afecto de su gente. "Me llena de orgullo que después de tantos años me sigan queriendo. He ganado más aplausos y cariño que dinero y medallas. Eso es lo verdaderamente importante. Porque el dinero se gasta, pero lo que queda en el corazón es el vínculo con la gente y ese afecto, que nadie te puede quitar, se va con uno hasta la muerte".

La elección de la vía está cargada de simbolismo. La entrada de la ciudad a través del amplio bulevar ajardinado de ese tramo de la Avenida de Andalucía fue una de las grandes contribuciones al urbanismo de la capital onubense que impulsó Pedro Rodríguez. Desde su llegada al despacho de la Gran Vía impuso un amplio programa de reordenación urbana para modernizar el callejero y rejuvenecer la ciudad. Que lleve su nombre será un recuerdo perpetuo de su labor.

Así lo ha contado el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, quien ha dedicado al ex dirigente unas emotivas palabras en homenaje a su labor durante dos décadas al frente del Ayuntamiento onubense. "Me siento especialmente orgulloso de mi alcalde, de Pedro. Siempre lo sentí así. Entendió que había que conformar lo que existía y que no nos dábamos cuenta que era el alma del choquero, que si conseguíamos respetarnos y enorgullecernos de lo que somos seguramente nos iría mucho mejor y fue a partir de ahí cuando empezamos a crecer y a desarrollarnos. Todo eso lo ha hecho a base de tesón y esfuerzo, un trabajo que hoy se ve reconocido con este homenaje en forma de avenida que lleva su nombre", recogía Cruz emocionado.

Emoción compartida por sus seres queridos y amigos de partido como la ex política Báñez, quien ha aplaudido que el recuerdo de 'Perico', como le conocen comúnmente, quede grabado en la avenida que "vertebra la ciudad, que ha hecho posible la unión de los barrios y la unidad de Huelva en su conjunto". Fátima Báñez ha resaltado que "con él llegó la modernidad a Huelva, la Huelva del siglo XXI; más verde, con zonas como el Parque Moret; la Huelva que se acercó a la ría y empezó a mirarla de otra manera, con alegría y también la Huelva más social. Perico fue un alcalde muy cercano y lo sigue sigue siendo. Celebro que él y su familia puedan disfrutar del reconocimiento de una ciudad a la que él le dio tanto y que hoy se lo agradece devolviéndole este cariño".

Su hijo Pedro también ha querido poner en valor la satisfacción que supone para su familia este bonito gesto de la ciudad a su padre "después de 20 años en la Alcaldía y con una trayectoria impecable a la hora de gestionar la ciudad". Unas palabras de gratitud a las que se han sumado su mujer y sus nietos. La mayor, Belén Pérez, se secaba las lágrimas de emoción recordando aquellos años de alcaldía en los que acompañaba a su abuelo cada 5 de enero a disfrutar de la magia de los Reyes Magos. "Yo estaba soñando con este día porque para Huelva él ha sido muy especial. Siempre digo que él trabajaba por y para los ciudadanos. Para nosotros, los nietos, es un orgullo absoluto. Mi abuelo para mí es muy especial. Al ser la primera nieta de todos he vivido muchos momentos junto a él y tengo recuerdos de su etapa en la Alcaldía que guardaré siempre en mi memoria".