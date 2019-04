Los estilos de zapato que cualquier hombre debe tener en su armario

La moda masculina ha tenido mucha importancia dentro de los últimos años, donde el estilo de vida de los hombres demanda cuidar la apariencia y lucir bien de pies a cabeza. El calzado viene a ser un elemento del vestuario que resulta de vital importancia para resaltar diversos outfits y mantener una apariencia casual o elegante acorde con la ocasión.

En adelante, vamos a proponer distintas sugerencias sobre los calzados básicos a disponer en el guardarropa del hombre para usar en cualquier ocasión.

Zapatillas deportivas

Las zapatillas deportivas son quizás el tipo de calzado más usado por los hombres en estos tiempos, y es que a pesar de que no estamos en una pista de deportes, la comodidad y versatilidad de estas últimas, las hace perfectas para usar a diario y además con una gran variedad de diseños en el mercado es posible combinarlos con muchas prendas de vestir, por lo que este tipo de calzado es el principal que no debe faltar dentro del armario. En la web de zapatos.es se encuentran muchas opciones para elegir, desde las clásicas zapatillas Adidas blancas hasta los indispensables Sneakers de New Balance, Geox, Saucony, Asics, Guess, entre muchos otros.

Adicionalmente, hay otras marcas disponibles que también tienen gran renombre y se conocen por ofrecer calzados de calidad como la gama de zapatillas Nike y Tommy Hilfiger; si es aficionado a las caminatas y aventuras en la montaña y otros deportes al aire libre, se puede optar por las botas de montaña Nik, Salomon o Nagaba que tienen una suela gruesa, más resistente y antiresbaladiza para este tipo de actividades.

Zapatos casuales

El segundo par de zapatos que es muy útil tener disponible, son los zapatos casuales, que siguen siendo versátiles pero manteniendo un toque de formalidad. Este tipo de calzado también se puede llevar a diario y pueden usarse en muchos escenarios como la universidad, reuniones de amigos, para ir al centro comercial o incluso en fiestas que no sean muy formales.

Dentro de esta línea de zapatos encontramos los zapatos Vans, los Adidas Gazelle, los Gino Rossi Tiziano, los Evans Derby Strellson y los Skechers. Además hay quienes se van por el estilo “vieja escuela” como las zapatillas Converse y Lacoste.

Mocasines y zapatos náuticos

Este tipo de calzado puede usarse para llevar un look casual o formal, depende del material con que hayan sido hechos pueden usarse con Jeans y camiseta o con otros outfits elegantes. Se puede empezar ingresando en el guardarropa mocasines negros, marrones o grises que pueden combinarse con gran variedad de colores.

Algunas opciones que valen la pena revisar son los mocasines Callaghan Bondi, los mocasines Bugatti, los mocasines Baldinini, los Aldo y, si se busca un estilo más formal, se pueden ver los mocasines Versace Jeans, los Emporio Armani o los mocasines de Versace Collection.

Botines de vestir

Los botines de vestir son perfectos tanto para estilos casuales como para estilos formales. Muchos optan por este tipo de zapatos por ser un calzado varonil y masculino que resalta la fuerza y la presencia del hombre que los usa. Pueden estar fabricados en diferentes materiales desde cuero, cuero ecológico y ante, con cortes elegantes que llaman la atención, además de ser ligeros y fáciles de llevar, es un tipo de calzado atemporal que nunca pasa de moda.

Hay varias marcas que ponen a disposición del mercado estos zapatos desde Quazi, Aldo, Wojas, Kasar, Krisbut, Canguro, entre otros.

Zapatos elegantes

Por último, es necesario disponer de al menos un par de zapatos para eventos y ocasiones especiales, para no lucir fuera de lugar durante la celebración. Podemos incluir en este tipo de calzado, zapatos con acabados pulidos y satinados o inclusive los zapatos de gamuza, que también van muy bien para usar en estos eventos.

Los zapatos Clarks tienen una amplia colección de calzado satinado de cuero, además se puede revisar la colección de Sergio Bardi y los zapatos Lasocki for Men, que ofrecen una gama elegante.