A la espera de la Semana Santa de la normalidad, la de siempre

Prácticamente todo el trabajo está hecho. Casi todo. Quedan los últimos detalles para vivir una nueva Semana Santa con procesiones dos años después. Las imágenes ya aguardan sobre sus pasos, a la espera de los exornos florales; las papeletas de sitio ya están en las mesitas de noche de los hermanos; las túnicas planchadas; el costal en su sitio; y la bandas con los instrumentos dispuestos a volver a hacer magia para el corazón. Todo está. Y ya solo queda soñar. Hoy es el comienzo de algo grande. Especial. La Semana Santa más esperada que se recuerda.

Para que todo salga de manera sobresaliente hay una organización detrás, que no se ve, de unas dimensiones importantes. Montaje, seguridad y organización. Plan A, plan B, plan C, y los que habrá sin que salgan a la luz, pero que están ahí para que la ciudadanía cofrade disfrute de una Semana Santa plena; y la que no es cofrade, siga con su vida diaria con la mayor facilidad y normalidad posible. Todo está planificado, medido y organizado.

Y a las puertas de este acontecimiento multitudinario, para hablar de las sensaciones y los últimos detalles y previsiones, Huelva Información reunió en la última entrega de la Tertulia Cofrade El Aguaó de esta Cuaresma a un cartel de lujo. Se sentaron en la mesa de Gilda Supperclub -de Mabel Bellver y Jesús Pascual del Pobil- para disfrutar de un rato de conversación cofrade y de actualidad, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, José Manuel Barral; el jefe de la Policía Local de Huelva, Rafael Mora; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González; y el responsable de Meteohuelva, Daniel Zamora. Dio la bienvenida y cerró esta nueva edición de la Tertulia Cofrade El Aguaó, el director de Huelva Información, Javier Ronchel; y moderó la Tertulia, Eduardo Sugrañes.

A escasas horas de que salga el primer paso a la calle, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, apuntó que este año, en la ciudad, "los denominadores comunes son la ilusión y las ganas. Estamos en ese momento en el que queremos que llegue el momento". Así, apuntó que hay "muchísimas ganas por que llegue el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. La ciudad vive con muchas expectativas. Vamos a vivir la Semana Santa en la calle". Y es que recordó la suspensión de la Semana Santa de 2020 a causa de la pandemia, que vino de repente, pero, enfatizó, que la suspensión del año pasado "nos hizo mucho daño", de manera emocional y más después de un año ya sin procesiones en la calle.

El alcalde, cofrade, hermano de Estudiantes y costalero del Cristo de la Sangre, apuntó a la emociones que vivirá de nuevo con el costal. Que es el "reencuentro con tu titular, con tu devoción. Muchos sentimientos".

El año pasado no hubo pasos en la calle. Para paliar, de alguna manera, esta falta de emociones y sentimientos para los hermanos y cofrades, las imágenes esperaron a sus devotos en el interior de los templos de una manera más que especial, con estampas históricas para que, al menos, quedase un recuerdo especial en el corazón de los onubenses. "Fue una respuesta a una gran necesidad espiritual", apuntó José Manuel Barral. Y es que, añadió durante esta pandemia, las hermandades han hecho "un gran servicio espiritual a mucha gente", a parte de la caridad. "Las hermandades han ofrecido a la gente que se agarre a la fe y a la esperanza en un tiempo difícil. Y las hermandades el año pasado dieron respuesta precisamente a eso".

Y recordó una frase que dijo en su momento el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, que "esto es para demostrar que los cofrades no estamos solamente cuando hay pasos". Sobre lo que espera la Iglesia de esta Semana Santa, Barral apuntó que "esperemos que espiritualmente la Semana Santa vuelve a ser la Semana Santa de la normalidad, la Semana Santa de siempre", en la que los hermanos se encuentren con las cofradías y viceversa; así como la gente en la calle con las cofradías.

Por su parte, Antonio González, que lleva a sus espaldas la organización de numerosas Semana Santas en Huelva, aseguró que este año "es la que estoy preparando con más ganas e ilusión, sin lugar a dudas. Nosotros y el Ayuntamiento, que vamos de la mano". Una preparación que hoy Viernes de Dolores finaliza. Además, concluyó, "me va a parecer mentira cuando aparezca La Borriquita" y le pida la venia, este año, un niño de 10 años. Vuelve la ilusión.