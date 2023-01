Eugenio Toro: "La Real Sociedad Colombina es más necesaria que nunca"

La Real Sociedad Colombina afronta un tiempo nuevo con Eugenio Toro en la presidencia. La institución camina hacia los 150 años de historia consciente de su valor actual, su vigencia y también llena de retos a los que da respuesta en una sociedad que demanda divulgación, conocimiento y puesta en valor del papel que jugó Huelva en una de las mayores gestas de la humanidad.

-¿Por qué es necesaria la Real Sociedad Colombina?

-La Colombina se funda para poner en valor la importancia que tuvo Huelva en un acontecimiento histórico único. La gente lo estaba olvidando. Un grupo de personas del ámbito cultural de una ciudad pequeña que decidió exaltar que tuvieron Huelva y sus marineros en el descubrimiento de América. Fue hace más de 140 años y parece que volviéramos a tener que recordarlo. Es necesaria una voz única, clara, que recuerda que toda la intervención española en el Descubrimiento de América no fue tan mala como se empeñan algunos. Hay un legado en común, del que debemos sentirnos orgullosos, un idioma, una religión para los que seamos creyentes… La Colombina en el futuro debe jugar un papel importante como fomento de la divulgación para desmontar todas y cada una de las mentiras sobre la intervención de España en América que se están contando.

-¿Cómo puede hacerlo?

-A través de nuestras actividades, conferencias, contactos y con estudios históricos objetivos. El descubrimiento de América no vamos a decir que fue a base de amor y cariño, pero con sus sombras tuvo muchas más luces. Sin negar los cosas que se hicieron mal debemos resaltar lo mucho que se hizo bien como las primeras leyes de Indias, la protección a los indígenas, la idea de hacer una comunidad supranacional. Eso es a nivel global. En un ámbito local nuestra misión debe ser promocionar y defender ese legado histórico común. La Real Sociedad Colombina es una de las sociedades históricas más antiguas de España. Se funda un 21 de marzo de 1880, en el seno de una Diputación muy joven. El Descubrimiento de América es fundamental para la construcción de nuestra provincia porque en cierto modo aglutina la identidad de todo un territorio a esta gesta común. Existía una conciencia de unidad alrededor del descubrimiento.

-¿Qué le parece medir los hechos del siglo XV con los ojos del XXI?

-No se puede valorar el descubrimiento de América con los ojos de hoy. No se debe hacer. Es muy peligroso. Me hace gracia cuando el presidente de México le pide al Gobierno español que pida disculpas. ¿Se las pedimos nosotros a los romanos? ¿Y a los cartagineses? ¿A los visigodos? ¿A los fenicios? ¿Acaso no nos sentimos nosotros orgullosos de nuestro legado romano, árabe o fenicio? A veces cuando uno lee o escucha algunas barbaridades recuerda la escena de ‘La vida de Brian’ en la que se preguntan qué han hecho los romanos.

-¿Y por qué se fomentan esos mensajes?

-No creo que sea un problema de las sociedades porque la fraternidad que existe entre españoles y sudamericanos es evidente. Es más un interés de ciertas élites que no son capaces de dar respuesta a los problemas de sus países y buscan desviar el foco hacia otro lado. Debemos construir un futuro conjunto, como una gran identidad común.

-¿Es mucho más lo que nos une?

-Sin ninguna duda. Hay una cultura, un idioma, la gastronomía… Debemos tener una voz clara para defender la herencia española pero no con un sentimiento de pertenencia o superioridad, sino de hermandad.

-El Atlántico es el océano que nos une, no el que nos separa.

-Juan Ramón Jiménez lo dijo de una forma muy clara: ‘A Huelva le separa de América el agua’.

-¿Se le da a Huelva el valor que merece en la historia?

-No, no se le da. Ni siquiera en el cuarto o el quinto centenario, pese a que consiguieron algunas cosas como la autopista o la financiación del hospital Juan Ramón Jiménez. Los actos debieron celebrarse aquí. Nos dirán que había inconvenientes de infraestructuras o medios, pero es que entonces siempre los tendrá porque nunca se planteará resolverlos al no fomentar el papel protagonista de Huelva. Siempre habrá una excusa para no hacer las cosas. Recuerdo una conversación con un cargo público en la que me justificaba que no se hacía la autovía con Extremadura por el volumen de tráfico que tiene actualmente la Nacional… Pasan esos coches ahora porque la carretera es la que es. Hágame usted una autopista y veremos si el tráfico sigue siendo el mismo. Es la trampa que nos hacen. Quiero pensar que no está todo perdido.

-¿Debe jugar algún papel la Colombina?

-La Real Sociedad Colombina no es política, tiene en su seno todas las sensibilidades e ideologías. La Real Sociedad Colombina está con el descubrimiento de América, su divulgación y defensa. Queremos poner en valor los espacios que tiene la Colombina en La Rábida a modo de museo, que se pueda conocerse todo su legado. Y por otro lado potenciar la construcción de un museo de América en Huelva. En nuestros orígenes uno de los retos fue conseguir un monumento a Colón y lo tenemos en la Punta del Sebo.

-¿Cuáles son los retos del nuevo presidente de la Real Sociedad Colombina?

-Dar continuidad a una sociedad que cada año que pasa es más necesaria, manteniendo su espíritu de unión con la comunidad franciscana, el convento de La Rábida, con la Armada y con los países hispanoamericanos para proteger y divulgar ese legado común y a la misma vez la importancia que tuvo Huelva. Debemos mantener todos los objetivos originales y a la vez incrementarlos, pero no de palabra sino de hechos. Como provincia nuestra identidad es colombina. No es tarea exclusiva de la Real Sociedad Colombina, sino de toda la sociedad onubense en su conjunto. Es ejemplar en ese sentido el trabajo que realiza Carmelo Romero en Palos de la Frontera fomentando el papel de su municipio. La corporación ha tenido siempre muy claro que el descubrimiento es parte esencial de Palos. No podemos olvidarnos tampoco del trabajo de la Diputación, cuyos presidentes lo eran honorarios de la Colombino. Su actual presidenta ha puesto a nuestra disposición todos los medios.

-El legado de José María Segovia es inigualable.

-Es una figura irrepetible, a la que todo el mundo respeta y adora. Luis Hernández Pinzón, Marchena Colombo y José María Segovia son los tres grandes presidentes que tenido esta institución. Todos los reconocimientos posibles a José María Segovia son más que merecidos. Tiene muchos, pero creo que hay pocas personas con más atributos para recibir la medalla de oro de Andalucía. En Palos tiene una avenida y me gustaría que en Huelva tenga su calle como la tienen todos los predecesores en el cargo. Ha recibido condecoraciones militares, académicas, internacionales… Es una leyenda viva de Huelva y viva debe recibir todos los honores.

-¿Hay que acercar la Colombina a la población más joven?

-Es uno de nuestros grandes retos. La Colombina es de todos, hay que acercarla a la población joven. Para ello debemos hacer atractivos los acontecimientos históricos que defiende. Para eso en la junta directiva se han incorporado profesores que nos deben ayudar a dar a conocer la labor que se realiza en la Universidad y los colegios, pero no de promocionar la Real Sociedad Colombino sino la importancia de Huelva en el Descubrimiento de América y a través de ahí llegar a esta institución.

-Si Huelva no defiende su legado no vendrá nadie a hacerlo en su lugar.

-Lo tengo muy claro. Recuerdo que Juan José Domínguez me decía siempre que los dos cargos más importantes de Huelva son el presidente del Recreativo y el de la Real Sociedad Colombina. Lo decía una persona de una talla reconocida por todos. Detrás de sus palabras lo que me quería decir es que la identidad de Huelva se sustenta sobre dos pilares: el Recre y el Descubrimiento de América. Le añadiría un tercer pilar que es el Rocío porque además vertebra a la provincia entera.

-¿Existe un déficit de conocimiento sobre la Real Sociedad Colombina y en general sobre todo lo que fue el Descubrimiento?

-Es una cuestión que depende de los planes de estudios y cómo se cuenta esa gesta en los mismos. Es una función que corresponde a los organismos públicos. Nosotros tratamos de darle la mayor difusión posible, pero le corresponde al sistema educativo elevarla a la dimensión que le corresponde.

-¿A qué es equiparable?

-Para los creyentes solo el nacimiento de Jesús es un acontecimiento mayor. A nivel histórico la llegada del hombre a la luna es el único hito comparable. Fuimos los artífices de la primera globalización.

-¿Cómo debería ser el 3 de agosto?

-Muy protocolario, con una dimensión como los Premios Príncipe de Asturias. Deberíamos tener una mayor presencia de autoridades nacionales. El Rey estuvo en el 92. Contamos con el respaldo de las máximas autoridades provinciales de lo cual nos sentimos muy orgullosos. A nivel nacional el principal apoyo es de la Armada, cuyo almirante de la flota estuvo el año pasado. La vinculación de la Armada con la Colombina está en su origen. Su primer presidente fue Luis Hernández-Pinzón, que fue marino y almirante de la flota del Pacífico. Desde 1880 siempre ha habido un almirante en los actos del 3 de agosto. ¿Por qué? Porque la Armada entiende que esas dos carabelas y la nao que partieron en 1492 era una flota naval, se siente parte del Descubrimiento. Entronca además con nuestra conmemoración del Voto Colombino. Es una rememoración en la que participa un almirante actual en recuerdo del primer almirante de la Mar Océana que fue Colón.