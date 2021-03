Los enganches ilegales de la marihuana dejan sin luz a varios barrios de Huelva

Las plantaciones indoor (en interior) de marihuana del Hotel Suárez están en el punto de mira de la Policía Nacional de Huelva. El Grupo de Estupefacientes mantiene "bajo investigación" el asunto, como confirman desde el cuerpo a Huelva Información, después de que Endesa haya presentado varias denuncias por los enganches ilegales detectados en la barriada.

Los cortes de luz vienen siendo una constante en los últimos meses en Marismas del Odiel y en la barriada del Carmen. Y Endesa lo relaciona directamente con estos cultivos. Desde la empresa, precisan a este diario que "es una zona muy conflictiva en la que registramos sobrecargas de las redes de baja tensión debido a los enganches ilegales derivados de las plantaciones de marihuana que podría haber en la zona".

Esta saturación de las líneas es la responsable directa de las caídas del suministro, una problemática que la eléctrica resalta que no es solo de abastecimiento, sino de seguridad para los vecinos del Hotel Suárez, "ya que la manipulación de las redes hace que se queden sin los elementos de protección, pudiendo provocar incendios o electrocuciones" a los habitantes de esta zona de la capital.

Para combatir estas incidencias, Endesa ha iniciado esta misma semana los trabajos de sustitución del cableado de la red de baja tensión. La intervención afecta a cinco calles: Águila Imperial, Espátula, Flamenco, Garcilla y Clara Campoamor.

En total, la empresa ha sustituido "más de 500 metros de cableado", deteriorado por "la afectación continua que sufrían estas instalaciones debido a la sobrecarga de la red provocada por los enganches ilegales derivados del cultivo de marihuana".

La actuación ha supuesto para la eléctrica una inversión de "cerca de 30.000 euros", según detallan las fuentes de la compañía.

Los operarios ya han finalizado la obra civil. La semana que viene serán los técnicos los que acometan la entrada del cableado repuesto al centro de transformación. Por el momento, se han instalado unos postes de madera con el cable trenzado provisional hasta que se realice la intervención definitiva.

El colegio Príncipe de España sufre varias interrupciones del suministro el último mes

Las interrupciones del suministro han llamado la atención de los profesionales de los centros escolares. Una maestra del José Oliva de El Molino cuenta a este rotativo cómo hace unas semanas "un alumno de 11 años llegó y me comentó que el fin de semana no había podido hacer las tareas porque no tenía luz, y que era porque en su barrio hay gente que no paga la luz y porque hay plantaciones de marihuana".

Además, el pequeño le manifestó que su madre "estaba muy triste porque había pagado todos los recibos y que por la tarde no podría hacer los deberes porque no tenía luz".

La docente se puso en contacto con la madre del alumno, "que me cuenta que no tienen contador, que el contador lo tiene una persona a la que ella paga los recibos, pero que a veces le cortan la luz".

En el colegio Príncipe de España de la barriada del Carmen no tienen constancia de que los estudiantes no hayan podido hacer las tareas porque se quedan sin electricidad, si bien también influye que, "desde que estamos en pandemia, no se mandan tantas" y se procura que el material escolar "se quede aquí y no salga de las clases".

Pero las fuentes del centro consultadas por este periódico sí constatan que desde hace varias semanas la interrupción del suministro eléctrico es más reiterativa de lo habitual. "Algún día nos ha pasado incluso en horario escolar, pero no ha durado mucho tiempo".

En el último mes, en horario de tarde y con especial incidencia en los fines de semana, sí se han detectado cortes de luz más duraderos, superiores a las dos horas que dura la batería del sistema de seguridad del colegio. "Mandan un mensaje alertando de que no se ha restablecido el suministro, que la alarma está desactivada y el centro, desprotegido", explican las mismas fuentes, que apuntan que la última vez que esto ocurrió fue el pasado domingo.