Los grandes retos a los que se enfrenta la industria química de Huelva

La industria se enfrenta a un dilema social. Su enorme valor no tiene reflejo en el reconocimiento de la población. “Es nuestra gran asignatura pendiente”, ha sostenido la presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feiqe). Teresa Rasero ha reconocido en una nueva edición del Foro Gerardo Rojas organizado por Huelva Información con la colaboración de Aiqbe que el sector debe aplicarse en “una mayor pedagogía porque no contamos todo lo que hacemos”. Para ello, a pregunta del director de Huelva Información, Javier Ronchel, ha señalado que la labor debe hacerse “desde edad escolar, para que los ciudadanos sean conscientes de nuestro valor desde pequeños”. Como ejemplo, “desde 1990 hemos reducido nuestras emisiones un 50% y no lo decimos”.

Rasero elogió la celebración del Foro Gerardo Rojas, que considera “fundamental como vehículo para hacer llegar a la población nuestra labor. Los medios de comunicación como Huelva Información son esenciales”.

El coloquio posterior a su intervención ha estado centrado en los grandes retos a los que se enfrenta la industria química. El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, preguntó por la disposición de los accionistas de las grandes compañías a afrontar las inversiones necesarias para los proyectos en ciernes en un contexto complejo como el actual. “Hay dinero y ganas, pero las empresas necesitan señales claras por parte de Bruselas de que se apuesta por esta industria”. La cuestión ha permitido a Rasero reconocer las dudas que genera elementos clave como “la captura de CO2 que otros países admiten y que en los planes nacionales de España no se reconoce”. Además, la simplificación burocrática sería de gran ayuda porque “en Europa se hacen las cosas de forma muy compleja. Estados Unidos por ejemplo ha llegado más tarde pero lo hace mucho más sencillo”. Entiende Rasero que “las administraciones están desbordadas” para atender todas las necesidades de la industria.

La formación de personal cualificado es clave. Las compañías requieren de profesionales con un perfil muy concreto. La diputada provincial Yolanda Rubio incidió en este asunto. La industria tiene “serios problemas para cubrir las plazas. Por eso es tan importante la FP dual”. Una forma de resolver la cuestión es “hacer atractivas las titulaciones para retener el talento y atraerlo de fuera”. Las titulaciones deben estar “al día de las necesidades”. Es una cuestión sobre la que las universidades tienen mucho que decir. La directora de la sede de la UNIA en La Rábida, María de la O Barroso, quien ha invitado al sector a “sentarnos para encontrar las necesidades comunes”. Rasero reconoció que “tenemos que abrir la industria y empresas a los universitarios”. Buen conocedor de los retos del sector es el director del Parque Energético de La Rábida en Palos de la Frontera. Jorge Acitores reflexionó sobre las dificultades que generan la falta de estabilidad y las limitaciones de los marcos legales complejos. La Feiqe tiene previsto “presentar en dos semanas nuestro plan para simplificar la tramitación”.

La provincia de Huelva se encuentra inmersa en una profunda transformación vinculada al desarrollo de la energía limpia con el hidrógeno verde como gran vector energético. Es un escenario en el que la colaboración de administraciones públicas y empresas resulta fundamental. El Ayuntamiento de Huelva, representado por la teniente de alcalde, María Villadeamigo, mantiene “una apuesta firme”, a la vez que ha sostenido que “debemos hacer un papel de pedagogía con nuestra población, con planes no a corto plazo sino pensando en la ciudad que nos espera en 15-20 años”. Rasero comparte una posición en la que “debemos tener perspectiva de hacia donde vamos, qué necesita la industria y buscar las respuestas”. Como ejemplo ha recurrido a la captura de CO2 contemplado en algunos países cercanos que “aquí no se habla porque es algo que se hará en 7-8 años y ya debería estar contemplado”.

Uno de los datos de los que más orgullosa se siente Teresa Rasero es del papel de la mujer en la industria química. Más del 42% especialmente en departamentos de I+D+I. El director general de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega, aplaudió el valor que tiene aunque lamentó que “hay todavía muy poco empleo femenino en trabajos de planta”. “Quizá deberíamos ir a los colegios para que las chicas sepan que pueden hacer una gran carrera profesional en la industria”, ha planteado Rasero.

El secretario general de UGT-Huelva, Sebastián Donaire, cerró el turno de preguntas planteando si las administraciones hacen todo lo que pueden. Los sindicatos “habéis entendido el valor de la industria desde el primer momento. Solo puedo decir que me gustaría que la administración hiciera más”.