El cohete Miura 1 llega a Huelva para su lanzamiento

El Miura 1 ya se encuentra en Huelva. La empresa española PLD Space ha trasladado la primera unidad de vuelo desde su sede central en Elche a la base de lanzamiento en Huelva. Tras finalizar con éxito las fases de fabricación e integración, el microlanzador suborbital está listo para iniciar la campaña de demostración de vuelo que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), perteneciente al Ministerio de Defensa de España. La misión, con una duración aproximada de varios meses, culminará con el que será el primer lanzamiento de un cohete privado en Europa.

Durante los últimos meses, PLD Space ha centrado sus esfuerzos en las tareas de manufactura y puesta a punto de su cohete demostrador. Estos trabajos han incorporado las mejoras aprendidas en la campaña de calificación de MIURA 1 que finalizó el pasado mes de septiembre con el test exitoso de misión de vuelo en el banco de ensayos de la empresa en Teruel.

En estas fases de diseño y producción de la unidad de vuelo, el equipo ha tenido que afrontar determinadas diferencias respecto a la unidad de test fabricada anteriormente. Entre ellas se encuentra el propio material de la estructura (pasa de acero a aluminio), así como la bahía de recuperación (que en la unidad de vuelo incluye las aletas, los aerofrenos o los paracaídas) o la de carga de pago, que ahora incorpora todas las interfaces mecánicas, eléctricas y electrónicas que permiten albergar las microcargas de los clientes.

En paralelo, la empresa también ha concluido la fabricación y los ensayos de la rampa que sirve tanto de remolque para el traslado del cohete como de rampa de lanzamiento. Asimismo, se han completado las obras de construcción y preparación de las instalaciones del Cedea en Huelva, de forma que PLD Space se convertirá en el primer operador privado que utilice un espacio puerto en Europa.

“En esa zona no había una infraestructura para poder lanzar Miura 1. Durante los últimos meses, hemos adecuado el área y construido todas las necesidades de la plataforma de lanzamiento, que ya ha sido aceptada para acoger el cohete”, señala el cofundador y director de lanzamiento de PLD Space, Raúl Torres.

La compañía ha cumplido con éxito esta fase del programa y ha procedido al traslado del microlanzador demostrador junto a la rampa desde su fábrica de Elche a las instalaciones de Huelva. El vehículo espacial se encuentra ya en la base de lanzamiento, listo para el inicio de la campaña de prueba de vuelo.

La misión de lanzamiento de Miura 1 comprende una serie de trabajos de mantenimiento y preparación del cohete en el hangar de El Arenosillo, así como distintos ensayos en la base de lanzamiento de Médano del Loro. Durante estas semanas, también se trasladará e integrará la carga de pago del primer cliente, el Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microgravedad (ZARM), perteneciente a la Universidad de Bremen.

Posteriormente, PLD Space dispone de distintas ventanas de vuelo de Miura 1 durante las que se procederá al lanzamiento, que estará condicionado por la seguridad de la zona, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad del propio cohete.

El objetivo final es realizar un primer test de vuelo que permita validar en condiciones reales la tecnología desarrollada hasta el momento por PLD Space. Durante los siguientes lanzamientos de Miura 1 se irán ampliando los requisitos de vuelo hasta obtener un conocimiento y experiencia válidos para trasladar al cohete orbital que ya está desarrollando la compañía, Miura 5, y que volará desde la Guayana Francesa a finales de 2024.

🪹 Nuestra oficina central de Elche dice adiós a la primera unidad de vuelo de MIURA 1. 👋Hola, base de lanzamiento en Huelva. 🪹 Our headquarters in Elche says goodbye to the first MIURA 1 flight unit. 👋Hello, launch pad in Huelva. pic.twitter.com/6iWUerQHpd