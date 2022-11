Huelva da respuesta a todas las necesidades de la transición energética

La transición energética es una oportunidad ante la que surgen numerosos interrogantes centrados especialmente en los plazos. La agenda política marcha unas fechas con el 2030 como primer hito para abandonar el uso de combustibles fósiles. Menos de una década por delante para cumplir el plazo. Juan Manuel Díaz del Valle, exgerente de la Aiqbe y presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena, planteó si el hidrógeno verde podrá sustituir al combustible fósil y su aplicación práctica al transporte porque “no hay que hablar de descarbonizar sino desfosilizar porque no podemos olvidarnos del carbono sino del carbono fósil”.

El profesor y presidente de Inerco, Vicente J. Cortés, insistió en que “Europa ha decidido que el hidrógeno sea el vector energético del futuro”. Del Valle planteó el debate sobre el uso por parte de algunos países de la electricidad de origen nuclear por su limpieza y capacidad para generar la energía que quieren los nuevos profesos ante lo que Cortés reconoció que como respuesta al cambio climático “es invencible”. En este sentido también recordó que en estos momentos “la aplicación al transporte todavía tiene sus limitaciones por espacio y tamaño”.

La diputada regional Berta Centeno se mostró muy interesada en el uso del agua necesaria. La secretaria general del PP de Huelva pidió “atender la demanda necesaria mediante los proyectos pendientes” reclamando “la unidad de todas las administraciones” para llevarlo a cabo. Fue el presidente de la Aiqbe, José Luis Menéndez, quien respondió que “se está revisando con la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras las necesidades y ya se ha solicitado la ampliación de las concesiones”. Eso sí, dejó muy claro que “con las infraestructuras actuales no es viable”. Por ello insistió en que “Alcolea es imprescindible”.

Otro elemento a tener en cuenta para afrontar la transición energética es el coste. En este momento hay líneas de financiación verde. El experto en el área de Inerco, Javier Hidalgo, recordó que el requisito fundamental para acceder a ellas es garantizar que se cumplen los principios DNSH (no causar perjuicio significativo al medioambiente) porque “sin garantías de impacto mínimo no hay financiación verde que es la clave para los proyectos”.

El director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, puso sobre la mesa la inquietud que puedan sentir las grandes compañías navieras a la hora de cambiar el combustible de sus buques. Los planes a futuro de una empresa “tienen que contar con la seguridad del suministro necesario, que no va a escasear una vez apueste por ellos”. Al hilo de este planteamiento surgió el proyecto de Maersk que pretende construir su propia planta para garantizarse el combustible necesario en España. El secretario general de Fica-UGT, Luciano Gómez, planteó a Vicente Cortés su opinión sobre las posibilidades de Huelva para atraer el proyecto. “Por ubicación y grado de compactación de la industria de Huelva no hay ninguna provincia que pueda competir. Por lógica empresarial Algeciras tiene la ventaja de tener una sede de la empresa pero por lógica industrial Huelva es la mejor opción”, contestó el profesor. Gómez reconoció que su exposición “me reafirma en mi convencimiento del valor de la industria y el futuro del sector onubense”. Para ello defendió la delegada de Industria, Lucía Núñez, que el nuevo escenario es “una oportunidad para Huelva, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto” por tener la industria en sus términos municipales al tiempo que pidió “una apuesta transversal común con el compromiso de todas las instituciones”. La expansión y necesidades futuras de espacio preocupan a Marcos Toti. El coordinador de Izquierda Unida planteó si Huelva dispone “del suelo que hace falta para poder llevar a cabo todos esos proyectos”. Cortés señaló que “las instalaciones industriales no tendrán problemas”. En cambio “es mayor problema generar la electricidad necesaria que requiere de parques fotovoltaicos muy grandes”.

En un contexto de energías renovables y economía circular explicó Alberto España, gerente de Antonio España e Hijos y presidente de AESA, los retos de las empresas de reciclaje y las posibilidades que hay porque “esta provincia tiene un problema con los residuos agrícolas y sería interesante que fuésemos capaces de aprovechar la biomasa agrícola”. La concejal de Hábitat Urbano e Infraestructuras del Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbreras, mostró la disposición del consistorio de la capital a “sumarnos a participar y facilitar en todo lo que dependa de nosotros” para la puesta en marcha de los proyectos. En una línea similar se mostró el diputado andaluz del PSOE, Enrique Gaviño, para quien Huelva es “la mejor apuesta para la industria, debe serlo para proyectos como el Maersk o su candidatura para la Agencia Espacial Española”.