Los empresarios de Huelva se plantan ante unas inversiones “vergonzosas”

La ausencia de inversiones reales que logren paliar el déficit de infraestructuras que padece la provincia de Huelva y que se remonta a hace décadas, derivó ayer en un torrente de críticas unánimes en todos los representantes económicos provinciales. Sobre los políticos, se cumplió el guión previsto y a los reproches del PP se sumó la ausencia de valoraciones por parte del PSOE, es decir, la oposición las rechaza y el partido que sustenta al Gobierno las apoyará previsiblemente. Nada nuevo bajo el sol.

Lo cierto es que las inversiones son paupérrimas y los representantes empresariales de la provincia, encabezados por la Federación Onubense de Empresarios y la Cámara de Comercio, confirmaron a Huelva Información que la próxima semana darán una respuesta “contundente a estos Presupuestos que olvidan las necesidades de los onubenses”.

La línea de lo que se anunciará en los próximos días, puede estar en consonancia con lo que el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, señaló a Huelva Información, sobre la necesidad de “plantearse ciertas cosas y plantarse ante otras”. García-Palacios reconoció su “hartazgo por lo que significa hablar nuevamente de expectativas defraudadas” y llamó a centrarse en “conseguir que seamos capaces en Huelva de poner el contador a cero y llamemos a favorecer la llegada de inversiones privadas, porque está visto que nos dejan una vez más en la estacada”.

El representante de la organización empresarial de la provincia consideró que “es muy triste comprobar como nos dejan absolutamente solos” e hizo un llamamiento para “tomar acciones que supongan la relocalización de la provincia respecto a sus representantes institucionales”. Sobre este aspecto reconoció sentir una cierta “vergüenza ajena saber qué van a decir los representantes onubenses en las instituciones del Estado para tragarse semejante sapo”.

García-Palacios hizo, en este sentido, un llamamiento a ir “más allá de la crítica a la que tenemos toda la legitimidad para hacerla, sino pedir una cierta responsabilidad ligada tanto a las personas como a la propia dignidad de la provincia”, que “no sólo ha sido pisoteada por este gobierno, sino por los anteriores, ya que nunca se han planteado actuaciones que puedan llegar a paliar ese déficit de inversiones que padecemos desde hace muchos años”. García-Palacios resumió su actitud como una búsqueda de afirmar que “hasta aquí hemos llegado y que no podemos soportar más este tipo de desprecio a Huelva. La semana que viene tendrán una respuesta más que contundente”.

Complicados de definir

Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio, reconoció a Huelva Información que “resulta muy complicado encontrar calificativos para definir estos Presupuestos Generales del Estado. Realmente no sé qué adjetivos utilizar, porque estoy absolutamente consternado. Son una falta de respeto, una absoluta burla a la provincia”. Toscano aseguró que no entiende “como pueda haber un solo representante de Huelva que pueda respaldar estos Presupuestos y votar a favor de los mismos. Si lo hacen demostrarán que son unos mercenarios de su salario, porque es una falta de respeto absoluta a todos los onubenses”.

Desde la institución cameral se considera que la falta de inversiones reales para las infraestructuras de la provincia, “suponen una condena a nuestro desarrollo. Hay que tener en cuenta que las inversiones en Huelva, suponen apenas el 1% de todas las que se llevan a cabo en Andalucía y no vale eso de incluir las que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de Huelva, ya que son fondos que proceden de los propios ingresos del Puerto, no llegan desde el Ministerio de Fomento y son destinados al impulso de su actividad portuaria, no llegan inversiones por parte del Ejecutivo”.

Toscano también se remitió a la “respuesta que los empresarios vamos a dar dentro de unos días” y que promete que será “contundente, donde se dará un golpe encima de la mesa y propondremos actuaciones más que serias para superar este auténtico insulto a la inteligencia que suponen las inversiones contempladas para la provincia en estos Presupuestos”.

Indignación sindical

Sebastián Donaire, secretario general de UGT en Huelva, tampoco dudó en calificar estos Presupuestos como “auténticamente vergonzosos” y reconoció que no entiende “cómo se pueden presentar unas partidas con unas inversiones tan ridículas”. El representante sindical expresó su esperanza en que “en la negociación de los mismos se pueda arañar alguna partida más, pero realmente dudo mucho de que se puedan mejorar”.

Donaire aseguró que “no hay por donde cogerlos, ni en la Alta Velocidad a Sevilla, el Chare de Lepe, el túnel de San Silvestre, el CEUS, en fin, no hay ninguna cantidad para ninguna de las infraestructuras que llevamos reclamando tantos años”. A pesar de la tradicional y reconocida cercanía entre su sindicato y el partido que apoya al Ejecutivo, el máximo representante de UGT en la provincia aseguró que “no entiendo cómo Huelva tiene los representantes políticos que han permitido esto”.

Para Donaire “lo grave no es que se pierda un año, sino que el desarrollo de la provincia va a quedar estancado durante mucho tiempo, más aún cuando se compara con lugares como Almería o Algeciras que reciben más de 200 millones cada una de ellas para el desarrollo de sus proyectos de Alta Velocidad. Aquí nos tenemos que conformar con poco más de 30.000 euros, lo cual es absolutamente vergonzante”. Para UGT “es necesaria una explicación urgente sobre el ridículo que suponen unas inversiones como estas que están en el origen de buena parte de la desafección de la ciudadanía respecto a la clase política”.

Sobre las actuaciones que se anunciaron por parte de la clase empresarial, Donaire expuso que “estamos dispuestos a participar en cualquier iniciativa que suponga la reivindicación de unas inversiones reales en Huelva. Hay que pasar a la acción porque es una ofensa absoluta para la provincia y para sus habitantes”.

Por último, Julia Perea, secretaria general de CCOO en Huelva reconoció que la inversión es “ridícula.Somos nuevamente una provincia olvidada por parte del Gobierno central en infraestructuras”. A su juicio “impacta que el Chare de Lepe sólo se queda en medio millón de euros este año, con lo que el centro sólo estará terminado dentro de dos años. Es lamentable que esté en desuso por falta de accesos”. En cuanto al ferrocarril “es irrisoria” y es “fundamental para sectores estratégicos”.

La responsable citó también a proyectos como el CEUS o el desdoble del túnel de San Silvestre, como una muestra de desinterés del Gobierno, algo que achaca a que “la sociedad debería tener un papel activo cuando demanda mejoras para su provincia. Sólo cuando se llevan a cabo reivindicaciones se pueden conseguir objetivos”. También repartió “a las personas que nos representan en el Congreso, que deben presionar al Gobierno para lograr que la provincia a la que representan se la tenga en cuenta”.