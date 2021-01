Los empresarios onubenses celebran el plan del ministro Duque para el CEUS

La propuesta que a mediados del pasado mes de diciembre lanzó el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, de impulsar y financiar el proyecto de creación en Moguer de un centro para aviones no tripulados (CEUS) que ayer adelantó Huelva Información, recibió ayer el espaldarazo de los empresarios onubenses. La entrada de este nuevo actor en escena con un plan para resolver aquello que fue citado en su momento como el principal escollo para que dicho proyecto no se llevara a cabo (la financiación), ha hecho que tanto desde la Federación Onubense de Empresarios (FOE) como desde la Cámara de Comercio de Huelva, se vuelva a recordar la necesidad de que las administraciones implicadas en la llegada a buen puerto de los trámites, actúen esta vez de manera coordinada.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, aseguró a Huelva Información que “se trata de una magnífica noticia que un Ministerio se comprometa de la manera que lo ha hecho el dirigido por Pedro Duque, sobre todo en el tema de la financiación que fue lo que se dijo en su momento que impidió que el proyecto cristalizara. Ahora es algo distinto”. Para García-Palacios, “lo importante ahora es que las intenciones del ministro se traduzcan a hechos concretos, algo que espero que se haga en breve”.

José Luis García-Palacios, presidente de la FOE "Hay que volver a pedir a las administraciones que se coordinen para acelerar la tramitación”

El presidente de los empresarios onubenses quiso aprovechar la oportunidad de esta propuesta para “volver a pedir coordinación entre las distintas administraciones para acelerar los trámites en un proyecto que, recordemos, es importantísimo para toda la provincia de Huelva”.

A su juicio “la inclusión del proyecto CEUS entre aquellos que optan a la financiación de los fondos Next Generation –puestos en marcha por la Unión Europea para paliar las consecuencias de la pandemia en la economía– no debe hacer perder la oportunidad que tiene Huelva ahora por acelerar y conseguir este proyecto. No por optar a uno de ellos, vamos a perderlo todo”. En su opinión, “la situación en la que nos encontramos ahora, con esta nueva propuesta, es mucho mejor que la que teníamos a lo largo del año pasado, por lo que es necesario insistir en que cada uno debe cumplir con su papel. Sin duda, estamos más cerca que antes”.

Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio "Entiendo que la Junta quiere el proyecto, por lo que hay que pedirle que agilice los trámites”

En parecidos términos se expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva. Daniel Toscano quiso pedir “entendimiento entre las dos administraciones para poder sacar adelante el proyecto”. Para el responsable de la institución cameral “entendemos que la Junta de Andalucía quiere sacar adelante el proyecto, por lo que solicitamos que se ponga manos a la obra para no volver a perder la oportunidad de que el proyecto CEUS llegue a convertirse en una realidad”.

Para el máximo responsable de la Cámara de Comercio, “estamos en unos momentos claves y el proyecto vuelve otra vez a ponerse en marcha, con un notable interés por parte de empresarios.Es similar a lo que pasó durante la visita que realizamos a las instalaciones de El Arenosillo auspiciada desde la Confederación de Empresarios de Andalucía y del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Es un proyecto que interesa más allá de nuestras fronteras y eso es lo que se ha entendido ahora”.