El Granado es el municipio de Andalucía donde más ha llovido tras el paso de la borrasca 'Emilia' con un acumulado de 46,4 litros en 24 horas

El Granado ha sido la localidad en la que más ha llovido en las últimas horas durante el paso de la borrasca Emilia, recogiendo una precipitación acumulada de 46,4 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Le siguen Moguer, con 36,4 litros; Alosno, con 30,2 L/m2; Cartaya, con 29; Huelva, Ronda Este, con 24; Valverde, con 19,8; Ayamonte, con 18,8; Alájar, con 12,8; Aroche, 12,4; El Cerro, con 11,4; El Campillo, 10,4; Villarrasa, con 8 y Almonte con 3,4 litros.

La lluvia dará una tregua este sábado

Después de que Emergencias de Andalucía 112 elevara ayer a fase de Emergencia Situación Operativa 1, el Plan de Inundaciones, en la zona litoral de Huelva ante la previsión de lluvias muy intensas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, las precipitaciones darán una tregua durante la jornada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este sábado amanecerá con cielos muy nubosos acompañados de chubascos en el litoral durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes; tendiendo a quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde. En todo caso, la previsión indica una probabilidad de lluvias muy baja, apenas del 10% hasta las 12:00 y desapareciendo el riesgo total de precipitación desde el mediodía.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios, quedándose en 11 grados, mientras que las máximas irán en ascenso, alcanzando los 21 grados. En cuanto a los vientos, serán flojos del noreste, ocasionalmente moderados.

Algo parecido será el tiempo este domingo. Tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales débiles por la tarde, pero con un riesgo del 10%. Las temperaturas, sin grandes cambios, con mínimas de 9 grados y máximas de 20. Los vientos serán flojos a moderados de componente este.

La tregua no durará mucho, ya que desde el lunes volverán las precipitaciones a la provincia. Para el 15 de diciembre la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles dispersas, aumentando a cubiertos y con chubascos que se irán extendiendo de oeste a este durante la segunda mitad del día. Las temperaturas irán en descenso generalizado, salvo ascenso de las máximas en el extremo oriental. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, girando a suroeste a partir de mediodía. Habrá poniente moderado en los litorales, ocasionalmente fuerte.