El efecto “cierre de filas” en torno al líder político

La plataforma Amazon Prime ha estrenado la serie documental El Desafío: 11M coincidiendo con el 18 aniversario del mayor atentado terrorista de la historia de España. Sus cuatro capítulos recogen testimonios de supervivientes, policías, periodistas y líderes políticos, entre ellos algunos de los que tuvieron un papel trascendental en las horas siguientes: José María Aznar, Alberto Ruiz Gallardón y Eduardo Zaplana. Errores en la gestión y en la comunicación de la crisis influyeron en que el PP perdiera las elecciones y, también, en que no se cumpliera el efecto denominado rally round the flag, según el cual, ante situaciones de crisis, los ciudadanos cierran filas en torno al líder.

A pesar de los años que han transcurrido, no pierde vigencia el artículo que publicó en 2007 el sociólogo Luis Arroyo en El País titulado ¿Quién les dijo que si era ETA ganaban? En la columna, este experto en gestión de crisis analiza el “error originario” que cometió el PP atribuyendo a ETA la autoría de los atentados de Atocha y que consistió en “dar más importancia a los hechos que a las percepciones y a lo racional que a lo emocional”.

Cuando existe una amenaza nacional, y en virtud del fenómeno rally round the flag, “los ciudadanos se unen en torno a sus líderes, adoptan un patriotismo de emergencia, aplazan sus disputas ideológicas y apoyan (en principio) a quien les gobierna”, escribe Arroyo. Siguiendo este principio “el atentado del 11-M no tenía por qué influir por definición en el resultado electoral en una dirección negativa para el gobierno del PP”, pero un cúmulo de errores en la gestión de la crisis más una comunicación “marrullera y engañosa” condujeron al entonces partido en el gobierno directamente a la derrota electoral.

El rally round the flag es uno de los fenómenos más estudiados en comunicación política. Este término fue enunciado en 1970 por John Mueller y explica que, ante la angustia por un ataque externo inesperado, en forma de atentado terrorista, desastre natural o la muerte inesperada de un líder de la nación, la población cierra filas con su líder y se une para salir adelante, todos a una. Varias escuelas han estudiado las causas de estos rápidos aumentos de popularidad presidencial, y apuntan a tres hechos: la percepción del presidente como una encarnación de la unidad nacional y los valores compartidos; la ausencia de críticas por parte de la oposición y la influencia por parte de los medios de comunicación, modulando las noticias a favor de este efecto.

Estamos viendo ahora el “cierre de filas” de los ucranianos en torno su presidente, Volodímir Zelenski, que cuenta con un apoyo del 91% de la población. El efecto por sí mismo no es suficiente para obtener el favor popular, ni en éste ni en ningún caso. Pero la imagen del presidente como un soldado más, su actitud combativa y un prodigioso dominio de la comunicación derivado de su faceta de actor ha convertido a Zelenski en un auténtico líder simbólico, y no sólo el efecto “cierre de filas”.

El caso de George W. Bush

El rally round the flag se ha examinado en el contexto de las grandes crisis de política exterior desde la Segunda Guerra Mundial. Así, por ejemplo, John F. Kennedy aumentó del 61% al 74% el índice de aprobación durante la crisis de los misiles cubanos; Jimmy Carter ganó 26 puntos porcentuales, llegando al 58% de aprobación tras la toma inicial de la embajada de Estados Unidos en Teherán; y George W. Bush recibió un aumento sin precedentes del índice de aprobación presidencial, pasando del 51% al 90%, un récord de popularidad para un presidente de EEUU.

Dado que el efecto “cierre de filas” reduce las críticas a las políticas de los gobiernos, existe el temor de que sean los propios países quienes creen las crisis internacionales para desviar la atención acerca de los asuntos interno y aumentar los índices de aprobación cuando ésta empieza a caer. La comedia La cortina de humo utiliza este fenómeno como argumento: Dustin Hoffman, un productor de Hollywood, conspira con un consultor de comunicación, Robert de Niro, para ayudar al presidente de EEUU tras ser pillado en un escándalo de faldas unos días antes de su reelección, inventando un conflicto con Albania.

Las crisis sanitarias son otro escenario donde se puede producir este efecto. Líderes de todo el mundo recibieron gran apoyo popular durante los peores momentos del Covid-19, como Giuseppe Conte, Angela Merkel, Justin Trudeau, o Jacinda Ardern. No fue el caso de Donald Trump ni de Pedro Sánchez en España. En otros países, como Brasil, México o Uruguay, la evolución de la popularidad de sus líderes arrojó un balance negativo.

El trabajo científico El gobierno de España y el coronavirus: “rally round the flag” y sus efectos explica por qué, pese al aumento de la popularidad del presidente del Gobierno, no se produjo el cierre de filas en España. Según este estudio, este efecto presenta “notables problemas” en sistemas multipartidistas. Además, en el caso español, la debilidad parlamentaria del gobierno de coalición, el apoyo limitado y condicionado de la oposición, la polarización política o el efecto techo de la valoración presidencial explican que la sociedad no se uniera en torno a Sánchez. Con todo, este estudio ha resaltado también el efecto inverso, que parece penalizar las decisiones de los líderes de la oposición durante esta crisis sanitaria, incluso entre sus votantes.

El efecto rally round the flag se produce también en contextos como desastres naturales. Algunas investigaciones en EEUU han demostrado que los desastres climatológicos afectan al voto, en el sentido de que cuando gobernadores y presidentes declaran el estado de emergencia y se ponen de forma clara y visual a organizar la atención tras la catástrofe, reciben el apoyo de los ciudadanos en las urnas. Esto explica que veamos a políticos pisando charcos durante las riadas o al frente del puesto de mando durante los incendios. Es estos casos, cuanto más visual, concreta y personal sea la comunicación más profundo y duradero será el efecto cierre de filas.