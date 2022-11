El economista Ricardo Martínez confía en la solvencia del sector privado onubense para combatir la inflación

Prudencia, seguridad y confianza en el sector privado, como mejores herramientas para afrontar el contexto de incertidumbre en el que se mueve, actualmente, la economía mundial. Bajo estas premisas, Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, doctor en Economía y ex secretario de Estado de Presupuestos, ha pronunciado hoy una conferencia titulada “Perspectivas económicas y estrategia empresarial”, organizada por el Club Cámara de Huelva.

La presentación ha corrido a cargo de José Luis García-Palacios Álvarez, patrocinador de ese Club y presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, así como de Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio, en cuya sede ha tenido lugar el acto.

El economista ha hecho un análisis de la situación a la que se enfrentan las empresas en un momento donde la inflación es la gran protagonista y cuya duración continuará en los próximos meses, a pesar de sus efectos sobre los mercados financieros, los tipos de cambio y la economía real.

Ricardo Martínez ha pedido prudencia "porque estamos en un entorno de incertidumbre constante, en el que las estructuras están cambiando, así como los costes. Estamos habituados a tener una inflación en la Eurozona por debajo del 4 y 5% desde 1999, algo que era muy positivo y que se ha visto cambiado en los últimos meses. Este gran cambio dificulta las previsiones económicas y genera una incertidumbre lógica en las empresas", ha explicado.

En su ponencia, el presidente de Equipo Económico ha destacado que "el deterioro del contexto internacional ha recrudecido varios de los principales desequilibrios a los que ya se enfrentaba la economía española, que a diferencia de otras crisis anteriores, afronta la actual bien financiada.

"La inflación influye en los comercios minoristas, por ello la renta disponible se está viendo afectada. Sin embargo, encontramos un menor impacto en España que en el resto de Europa y en zonas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania. Esto se debe al ahorro que ha existido por parte de nuestras empresas o al respaldo y la buena financiación actual de los bancos", ha expresado.

En este sentido, ha mostrado un panorama optimista en Andalucía y en Huelva, en relación a otras comunidades de España.

"Pese a las circunstancias en España no existe recesión. No se está destruyendo empleo, aunque tampoco se está generando", aclara. Asegura que "España está muy bien financiada. Hay capital que financia nuestros proyectos e inversiones". Además, ha dicho, "las exportaciones siguen creciendo un 15%, algo que hace que la demanda de servicios no turísticos sea positiva". En este sentido, ha mencionado la llegada de inversiones latinoamericanas por primera vez a España.

Igualmente, ha puesto en valor el hecho de que el sector público haya ido reduciendo el endeudamiento, favoreciendo a los empresarios y ayudando a "aguantar" mejor la situación de incertidumbre generada por la inflación. Algo que, dice, no ocurre en el sector público, "que no ha hecho los deberes y donde existe un déficit estructural del 4%, gastando 60.000 millones de euros más de lo que genera".

A ello se le añade además el apoyo que ofrece el marco europeo y la financiación que otorga su programa de recuperación. En ese sentido, los fondos Next Generation EU, a pesar de su todavía bajo nivel de ejecución actual, pueden suponer una oportunidad en el medio plazo para las empresas españolas, que contribuya a afrontar algunos de los retos empresariales, entre ellos la eficiencia energética, la logística y el cambio tecnológico y digitalización".

En este contexto de fuertes presiones inflacionistas y una baja actividad en Europa, Martínez Rico ha avanzado que Equipo Económico "prevé una desaceleración del conjunto de la economía española, que hasta 2023 no alcanzará los niveles previos a la crisis".

Durante su intervención ha subrayado que "frente al muy desafiante escenario económico actual, la lucha contra la inflación en la post pandemia requiere políticas monetarias, fiscales y reformas estructurales coherentes entre sí, de mayor apertura al exterior y de más Europa".

Con todo, ha ofrecido buenas perspectivas para el momento actual. Asegura que pese a la inflación, este año en España hemos crecido por encima de un 4% del PIB, aunque este crecimiento solo se ha dado durante el primer trimestre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Toscano, recordaba en nombre del Club Cámara, “el largo recorrido en lo que a actividades se refiere que ha tenido nuestro foro de opinión que ha llegado para ofrecer a nuestras pymes la mayor información posible a través de los más cualificados representantes empresariales, institucionales, sociales, etc. y ayudarles así en su toma de decisiones". Algo vital para el futuro del sector empresarial que, dice, camina unido en Huelva: "Todos los empresarios estamos en un mismo coche y son nuestros compañeros de viaje los que nos guían y ayudan durante el camino", ha expresado.

Igualmente, Toscano ha llamado a la unidad del sector y a la necesidad de abrir foros como este organizados desde el Club Cámara: "Un espacio con empresas señeras que se unen para trabajar por nuestra provincia desde cada una de las compañías de Huelva".

SOBRE EL CLUB CÁMARA HUELVA

El Club Cámara Huelva es un espacio de negocio que reúne a empresas e instituciones con intereses y valores comunes, cuyo principal objetivo es potenciar su crecimiento y desarrollo a través de acciones enfocadas a incrementar su visibilidad en la sociedad, fortaleciendo su posicionamiento e imagen corporativa.

En concreto, sus patrocinadores son el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y Atlantic Copper, contando además como empresas asociadas con: Grupo TSO, URBANZ Arquitectura y Urbanismo, Gabinete Técnico Ambiental (GTA), Seabery, Diverfruit, Grupo Transonuba, Amadesam Servicios Marítimos, Emerita, Insersa, Marqinteriores, Huelva Información y Paprec Group.