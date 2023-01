La 'difícil' tarea de conseguir una cita médica en la Casa del Mar de Huelva

Conseguir una consulta presencial con el médico de familia es aún el caballo de batalla de la Atención Primaria en la provincia de Huelva. Lograr una cita no es tarea sencilla y no en pocas ocasiones la solución para 'pelear' por una de las consultas programadas para el día es madrugar.

La dificultad para ver al médico difiere según el centro de salud y, según reconocen desde la propia Delegación de Salud y Consumo, "tales problemas son más habituales en aquellos que asisten a un gran número de población", dado que actualmente es período de alta frecuentación. Una época del año que se caracteriza por la presencia de una mayor cantidad de virus como consecuencia del frío invernal.

Los usuarios del centro de salud Huelva-Centro, popularmente conocido como Casa del Mar, están acusando este período del año en un mayor grado que aquellos que pertenecen a otros centros. Tal y como han expuesto varios usuarios a este diario, "no es que no haya cita médica a través de la App, es que no nos la pueden dar ni en el mostrador". Una circunstancia que también ha constatado el Sindicato Médico, desde donde expresan que "no dan consultas ni para dentro de tres, cuatro o cinco semanas. No hay para nunca, sencillamente", claman.

Es por ello que, desde la Casa del Mar, dan como solución reservar las citas que, a partir de las 8:00, se dan en el mostrador para ese mismo día. No obstante, no todos los que acuden se alzan con una, sino que los más afortunados son los más madrugadores. "Son menos de 10 las citas que dan para el día y, por tanto, usuarios que hacen cola desde temprano se vuelven a casa con las manos vacías", aseguran desde la vocalía de Atención Primaria del Sindicato. Además, los propios pacientes insisten en que "no todos tenemos la facilidad de acercarnos a esa hora a pedir una cita que ni siquiera sabemos si vamos a conseguir".

Por su parte, Salud y Consumo asegura que "las agendas no están cerradas, pero, con motivo de ser un período de elevada afluencia de personas y terminarse las citas programas muy rápidamente, conviene ir temprano al centro de salud". En este sentido, añaden que "esto sucede en todos los centros de salud grandes de esta y otras provincias".

Del mismo modo, subrayan que aquellos usuarios que "no tengan una urgencia, pero sí una demanda no demorable" pueden hacer uso de las consultas de acogida. En las mismas, las enfermeras orientan la respuesta al tipo de problema o sintomatología en cuestión, también con recomendaciones para el autocuidado.

El Sindicato Médico de Huelva ha mostrado su "absoluto rechazo a la situación de la Casa del Mar", pues, afirman a este diario, "dejan sin asistencia sanitaria a mucha población al ser la única solución pasar por el mostrador por la mañana y tener la suerte de ser uno de los pocos que consigue la cita médica".

Ante ello, el vocal de Atención Primaria, Joaquín González, considera que el problema está "en la política de recursos humanos y gestión de personal" porque "esto viene a confirmar que los cupos de médicos están sobredimensionados" o, lo que es lo mismo, "la demanda es demasiado alta para la plantilla de facultativos existentes".