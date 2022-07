La marina deportiva del Muelle de Levante reanudará sus obras “en cuestión de días”

Una reunión celebrada la semana pasada parece haber puesto fin a las desavenencias entre la empresa promotora de la marina deportiva del Muelle de Levante y el Ayuntamiento de la capital onubense aunque, fuentes del Consistorio señalaron que “en ningún momento se han paralizado las obras”. Estas dificultades surgieron por la opinión de los técnicos municipales de que los trabajos que se llevan a cabo de pilotaje de las nuevas instalaciones precisaban una licencia de obras, algo que desde la empresa niegan aduciendo la Ley de Puertos que asegura que las obras de ampliación de muelles en terrenos de titularidad portuaria no es necesaria la petición de la licencia municipal.

Las desavenencias surgieron, según ha podido conocer Huelva Información en boca del administrador de la empresa, Luis Enguita, “hace aproximadamente un mes” cuando desde el Ayuntamiento de Huelva se remitió un requerimiento a la empresa para que justificara el hecho de que estaban haciendo obras sin la correspondiente licencia. Enguita asegura que “entendemos que según la legislación portuaria vigente, a la hora de ampliar muelles o construir instalaciones deportivas como es el caso, siempre que sean en terrenos de dominio portuario, no hace falta la licencia de obras municipal”.

Así al menos se lo dijeron al concejal delegado de Urbanismo, Manuel Gómez, en una reunión celebrada junto con los técnicos municipales, hace una semana. El edil aseguró ayer a Huelva Información que “en ningún momento se paralizaron las obras, simplemente les pedimos mediante un requerimiento que nos remitieran un informe de la Consejería de Cultura, ya que entendemos que los trabajos se llevan a cabo en una zona arqueológica y ese informe no se había presentado. La empresa considera que no es necesaria la licencia y ha presentado sus alegaciones porque los técnicos municipales consideran que sí hace falta. En cualquier caso, sí que era necesaria la presentación del informe de Cultura, que no lo habían hecho”.

Desde Marina del Odiel, aseguran por su parte que “el informe se ha remitido al Ayuntamiento, junto con otro en el que se justifica la falta de necesidad de esa licencia de obras que nos reclaman”.Enguita añadió que “en ese informe de Cultura se dice específicamente que no se afecta a ningún resto arqueológico en el fondo”.Hay que tener en cuenta, siempre en opinión de la empresa, que “lo que estamos haciendo ahora es el pilotaje de la obra. Estos trabajos se llevan a cabo mediante la utilización de pilotes huecos; no se extrae nada de arena del fondo, ni se remueven, ni nada; simplemente se introducen estos pilotes para asegurar el nuevo muelle de atraque de las embarcaciones”. Enguita quiso añadir que “además hemos presentado un estudio sobre toda la lámina de agua afectada por las obras, es decir, sobre los 96.000 metros cuadrados en total, en el que se asegura que no hay nada en el fondo de la misma que pueda haberse afectado por los trabajos”.

A juicio de Marina del Odiel, “el equívoco puede estar en que las construcciones que, con posterioridad se llevarán a cabo en los muelles, algunos edificios de restauración y comerciales, sí precisan de esa licencia de obras. Éstas fueron solicitadas incluso antes del comienzo de los trabajos, por lo que siguen su trámite normativo habitual, pero eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora”.

La intención de la promotora del proyecto es “volver a retomar las obras lo antes posible, incluso esta misma semana, una vez aclarada nuestra postura con el Ayuntamiento”. La paralización de las obras ha venido motivada también “por los daños sufridos por la embarcación que transportaba los pilotes de la nueva línea de atraque, que hace unos días sufrió el ataque de una persona que produjo daños en la misma al intentar quemarla. Una vez reparados éstos, se ha solicitado el informe correspondiente a Capitanía Marítima que lleva su tramitación y que esperamos que esté listo en unos días para poder comenzar de nuevo con los trabajos lo antes posible”.

Enguita quiso aclarar que la intención de la empresa es la de “mostrar la más absoluta colaboración con todas las autoridades para hacer realidad un proyecto que entendemos que es bueno para todos”, una opinión que comparten desde el Ayuntamiento, que, en boca del concejal de Urbanismo, señaló que “en todo momento nuestra intención es que se cumpla con lo que marca la legislación, que se presenten todos los documentos y resolver las alegaciones lo antes posible para que el proyecto pueda continuar, sin ninguna intención de entorpecerlo”.