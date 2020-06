Los cuponeros regresarán a las calles onubenses el próximo día 15

Los 393 vendedores de la ONCE de Huelva volverán a realizar las labores de venta en la calle el próximo día 15. De este modo, desde la organización se han mostrado convencidos de que su regreso “devolverá la ilusión” a los ciudadanos y “la normalidad a las calles”. En Huelva la ONCE cuenta con 104 vendedores en la capital y otros 289 en el resto de la provincia que suman un total de 393 vendedores. El 27% de ellos son ciegos o con discapacidad visual grave y afiliados a la ONCE y el resto con otras discapacidades distintas a la ceguera.

Del total de trabajadores onubenses, 289 venden en municipios de menos de 25.000 habitantes, 110 trabajan en poblaciones menores de 5.000 habitantes, tres realizan rutas que comprenden varias localidades, y otros tres lo hacen en grandes superficies comerciales de grandes ciudades. De los 22 kioscos que la ONCE tiene en la provincia, 17 se encuentran en la capital. De este modo, todos ellos aguardan con máxima expectación su vuelta a sus habituales puntos venta “para devolver la ilusión a los onubenses en el momento que más lo necesitan”, según ha señalado el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas. “Todos nuestros vendedores están con unas ganas inmensas de devolver la ilusión a nuestros vecinos”, ha afirmado Vargas.